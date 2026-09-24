Kärntner Olympia-Siegerin erlebt böse Überraschung im Urlaub: „Leute passt auf“

Die Kärntner Olympiasiegerin und mehrfache Welt- und Europameisterin Lara Vadlau erlebte bei einem Roadtrip in Barcelona eine böse Überraschung. Kriminelle haben die Seitenscheibe ihres Autos eingeschlagen.

Nicht mit dem Segelboot, sondern mit dem Auto zog es die ehemalige Olympionikin Lara Vadlau dieser Tage von Maria Rain in die spanische Metropole Barcelona. Dort wollte die gebürtige Steirerin ein paar entspannte Tage genießen. Kriminelle machten der 32-Jährigen allerdings einen Strich durch die Rechnung. In den sozialen Medien warnt sie nun ihre Community: „Leute passt auf, wenn ihr in der Umgebung von Barcelona seid… hier ist echt nicht zu spaßen, auch wenns noch so schön aussieht!„

Autoscheibe eingeschlagen

Tatsächlich wurde Vadlau Opfer von Autodieben. Auf einem Video zeigt sie die zerschlagene Seitenscheibe ihres Wagens. Ob dabei Gegenstände abhandengekommen sind, lässt sie offen – der entstandene Sachschaden ist jedenfalls beträchtlich. „Fahr nach Barcelona haben sie gesagt. Fahr mit dem Auto, haben sie gesagt. Ist so cool. Tja… Bis man die erste Real Life Experience mit dem Auto hat.“ Trotzdem versucht sie es gelassen zu nehmen: „Das war wohl ein großer Satz mit X …“