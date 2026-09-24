Millionen-Pleite: Klagenfurter Photovoltaik-Unternehmen meldet Konkurs an

Insolvenz in Klagenfurt: Die MySolar GmbH hat ein Konkursverfahren am Landesgericht eröffnet. Betroffen sind sechs Mitarbeiter und rund 75 Gläubiger. Die Verbindlichkeiten betragen etwa 2,26 Millionen Euro.

Die Klagenfurter MySolar GmbH musste beim Landesgericht ein Konkursverfahren beantragen. Der Grund für das wirtschaftliche Scheitern liegt im Wandel der Branche: Die Nachfrage nach Solarthermie sinkt stetig, während Photovoltaik den Markt übernimmt. Jedoch warten Kunden oft zu, ob die jeweilige Förderung ein sinnvolles Investment bietet und verschieben gegebenenfalls ihre Kaufentscheidung. „Auch drängen chinesische Billigmodule auf den Markt und beeinflussen stark die Absatzmöglichkeit österreichischer Anbieter, sodass die wirtschaftliche Entwicklung negativ verlief“, heißt es vonseiten des Alpenländischen Kreditorenverbandes.

Schulden in Millionenhöhe

Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Insolvenzantrag auf rund 2,26 Millionen Euro, denen Vermögenswerte von etwa 1,24 Millionen Euro gegenüberstehen. Damit ergibt sich eine Überschuldung von knapp einer Million Euro. Von dem Verfahren sind 75 Gläubiger sowie sechs Mitarbeiter betroffen. Eine Fortführung des Betriebs oder ein Sanierungsplan sind vonseiten des Unternehmens nicht geplant. Forderungsanmeldungen können ab sofort angemeldet werden.

