Flughafen Klagenfurt: Neuer Bereichsleiter stellt Pläne vor

Im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten erklärt Thomas Melcher, welche Ziele er verfolgt, warum Tourismus und Luftfahrt eng zusammengehören und wie der Flughafen noch attraktiver für die Menschen in Kärnten werden soll.

Interview mit Thomas Melcher

Herr Melcher, Sie sind seit Kurzem Bereichsleiter für Commercial und Business Development am Flughafen Klagenfurt. Was gehört zu Ihren Aufgaben?

Thomas Melcher: Meine Aufgabe ist es, gemeinsam mit unserem Team neue Entwicklungsmöglichkeiten für den Flughafen zu identifizieren und umzusetzen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt natürlich auf neuen Flugverbindungen, Airlines und internationalen Märkten. Gleichzeitig geht es aber auch um Tourismus, Kooperationen mit der Wirtschaft und um neue Geschäftsfelder am Flughafen selbst. Unser Ziel ist es, den Standort nachhaltig weiterzuentwickeln und damit auch die internationale Erreichbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit Kärntens zu stärken.

Was ist Ihnen dabei besonders wichtig?

Melcher: Mir ist wichtig, den Flughafen konsequent in beide Richtungen zu entwickeln. Wir wollen mehr Gäste nach Kärnten bringen, aber genauso attraktive Angebote für die Kärntnerinnen und Kärntner schaffen. Der Flughafen ist unser Tor zur Welt – und dieses Tor wollen wir möglichst weit öffnen. Was bedeutet das konkret für die Kärntnerinnen und Kärntner? Wir wollen interessante und attraktive Urlaubsdestinationen direkt ab Klagenfurt anbieten. Niemand sollte für eine Flugreise in die Wunschdestination zuerst mehrere Stunden zu einem weit entfernten Flughafen fahren müssen. Wenn es die Nachfrage und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ermöglichen, werden wir das Angebot ab Klagenfurt Schritt für Schritt erweitern. Gleichzeitig ist der Flughafen ein wichtiger Teil der kritischen Infrastruktur Kärntens. Gerade in Krisen- und Katastrophenfällen spielt er eine wesentliche Rolle für die Sicherheit, Erreichbarkeit und Versorgung des Landes. Bundesheer, Polizei, Rettung und andere Einsatzorganisationen wie ÖAMTC oder ARA Flugrettung sind auf eine leistungsfähige Luftverkehrsinfrastruktur angewiesen. Auch deshalb ist der Flughafen für Kärnten von besonderer strategischer Bedeutung.



Welche Rolle spielt dabei der Tourismus?

Melcher: Eine sehr große. Fluggesellschaften, Reiseveranstalter, Hotels, die Kärnten Werbung, die Tourismusregionen und der Flughafen können gemeinsam viel erreichen. Wenn wir attraktive Quellregionen erschließen und Destinationen anbieten wollen, brauchen wir starke Partner. Gleichzeitig können gute Flugverbindungen neue Gäste nach Kärnten bringen. Das ist ein Zusammenspiel, von dem beide Seiten profitieren. Sie sprechen von Internationalisierung.

Was bedeutet das für den Flughafen?

Melcher: Wir wollen Kärnten auf internationalen Märkten stärker positionieren und gleichzeitig den Menschen und Unternehmen in Kärnten attraktive internationale Reisemöglichkeiten bieten. Dabei schauen wir sehr genau darauf, wo nachhaltiges Potenzial besteht und welche Destinationen für den Standort wirklich relevant sind. Für eine stärkere Internationalisierung sprechen einerseits die hohe Exportorientierung der Kärntner Wirtschaft und Industrie, andererseits aber auch die Notwendigkeit, unsere touristischen Quellmärkte breiter aufzustellen. Eine stärkere Diversifizierung macht Kärnten widerstandsfähiger gegenüber Krisen und reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Nahmärkten. Es geht daher nicht darum, möglichst viele Strecken anzubieten, sondern jene Verbindungen zu entwickeln, die langfristig funktionieren und einen echten Mehrwert für Wirtschaft, Tourismus und den gesamten Standort Kärnten schaffen.



Welche Rolle soll der Flughafen künftig auch als Wirtschaftsstandort spielen?

Melcher: Der Flughafen ist für Kärnten eine strategisch wichtige Infrastruktur – und genau darin liegt auch wirtschaftliches Potenzial. Wir verfügen über Flächen, Gebäude und technische Infrastruktur, die sich für zusätzliche unternehmerische Aktivitäten und neue Geschäftsfelder eignen. Diese Möglichkeiten wollen wir gezielt entwickeln, Unternehmen am Standort ansiedeln und damit die wirtschaftliche Basis des Flughafens verbreitern. Es geht letztlich darum, die vorhandene Infrastruktur bestmöglich zu nutzen und daraus zusätzliche Wertschöpfung, Investitionen und Arbeitsplätze für Kärnten zu schaffen.



Sie kennen Kärnten sehr gut und sind international vernetzt. Was möchten Sie persönlich einbringen?

Melcher: Ich möchte meine Erfahrung aus Tourismus, Standortentwicklung und Wirtschaft miteinander verbinden. Gleichzeitig ist mir wichtig, gut zuzuhören und gemeinsam mit unseren Partnern Lösungen zu entwickeln. Wir haben in Kärnten sehr viele starke Unternehmen und touristische Leistungsträger. Dieses Netzwerk möchte ich noch intensiver mit dem Flughafen verbinden.



Wenn Sie nach vorne schauen: Was ist Ihr persönliches Ziel?