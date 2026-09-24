Ritterorden tagte in Kärnten: 400 Mitglieder aus 14 Ländern

Klagenfurt wurde Mitte September 2026 zum Treffpunkt des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Etwa 400 Mitglieder aus 14 Ländern reisten an. Höhepunkt der Feiern war die Aufnahme von elf neuen Ordensleuten.

Vom 18. bis 20. September 2026 versammelten sich rund 400 Mitglieder des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem aus 14 Nationen in Klagenfurt. Das Investiturwochenende begann am Freitag mit einem Empfang des Landes Kärnten sowie einer Vigil mit Erzbischof Franz Lackner in der Stadtpfarrkirche St. Egid. Landtagspräsident Andreas Scherwitzl und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber hoben dabei den Einsatz der Gemeinschaft für Frieden und Solidarität hervor.

©kathbild.at / Franz Rupprecht Rund 400 Damen und Ritter zogen in den Klagenfurter Dom ein.

Elf neue Mitglieder

Den zentralen Höhepunkt bildete am Samstag die feierliche Aufnahme neuer Damen und Ritter im Klagenfurter Dom. Beim darauffolgenden Festkapitel im Konzerthaus verdeutlichte Johny Zeidan, Geschäftsführer des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem, die Wichtigkeit der christlichen Präsenz in der Region. Die weltweite Organisation umfasst etwa 30.000 Angehörige, davon rund 550 in Österreichs zwölf Komtureien. Allein im Vorjahr sammelte die heimische Statthalterei über 769.000 Euro für soziale, pastorale und schulische Hilfsprojekte in Israel, Palästina sowie Jordanien. Den Abschluss markierte am Sonntag eine Messe im Dom von Maria Saal, bei der Diözesanbischof Josef Marketz betonte, dass der Eintritt in den Orden primär einen Auftrag und keine bloße Auszeichnung darstellt.