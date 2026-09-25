Beliebter Infotag „Stadt der Generationen“ am Neuen Platz

Die Veranstaltung ist aus dem „Mitten im Leben“-Seniorenprogramm nicht mehr wegzudenken: Klagenfurt ist die „Stadt der Generationen“. Auf dem Neuen Platz präsentieren sich heute, Donnerstag, etliche Vereine, Institutionen und Unternehmen, die Beratungen und Angebote in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Freizeit und Vorsorge anbieten.

Eine Stadt der Generationen

Bürgermeister Christian Scheider betonte in seiner Eröffnungsrede wie wichtig die Seniorenarbeit in Klagenfurt sei. „Wir haben vor vielen Jahren mit dem „Mitten im Leben“-Schwerpunkt angefangen und bieten heute ein großes Programm mit vielen langjährigen, professionellen Partnern“, erklärt der Seniorenreferent. Die Veranstaltung „Stadt der Generationen“ zeigt einen Teil der vielen Angebote vor Ort. Interessierte können sich mit den Anbietern austauschen und Informationen einholen. Organisiert wird diese vom Klagenfurter Seniorenbüro in enger Zusammenarbeit mit der Sozialombudsstelle und den vielen externen Partnerinnen und Partnern.