Von Klagenfurt nach Lignano: Radtour startete

Vom 25. bis 27. September findet eine geführte Fahrradtour nach Italien inklusive Übernachtung und Verpflegung statt. Das Club-Gewinnspiel der Kleinen Zeitung erfreute sich mit über 800 Anmeldungen großer Beliebtheit. Freitagfrüh versammelten sich die Gewinnerinnen und Gewinner bei der Kleinen Zeitung in Klagenfurt, um gemeinsam ihre Fahrradtour zum „Sandy Wheels 2026“ nach Lignano zu starten. Bürgermeister Christian Scheider verabschiedete die Sportlerinnen und Sportler mit Frühstückspaketen und einem Klagenfurt-Wimpel, der an Lignanos Bürgermeisterin Laura Giorgi in Lignano übergeben wird. Organisiert worden ist die Tour von Umberto Tognoni von der Kleinen Zeitung gemeinsam mit Tourismusverantwortlichen in Lignano.

„Sandy Wheels“

„Ich freue mich sehr, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönlich vor ihrer sportlichen Reise verabschieden zu dürfen. Diese Fahrradtour hebt wieder einmal die enge Verbundenheit und gelebte Städtepartnerschaft zwischen Klagenfurt und Lignano hervor. Ich wünsche den Teilnehmenden viele schöne Erlebnisse sowie eine sichere und unfallfreie Reise in unsere Partnerstadt“, so Bürgermeister Christian Scheider. „Sandy Wheels“ ist ein Event in Lignano Sabbiadoro, das sich auf die Entdeckung der Region auf zwei Rädern fokussiert. Es wird ein vielseitiges Programm, u.a. mit Outdoor-Aktivitäten und Ausflügen, geboten. Zudem ist ein 20 Kilometer langer Radrundweg ausschließlich Fahrrädern vorbehalten.

Städtepartnerschaft

Seit der offiziellen Begründung der Städtepartnerschaft 2021 zwischen Lignano Sabbiadoro und Klagenfurt hat sich vor allem in den Bereichen Tourismus, Sport und Kultur ein intensiver Austausch entwickelt. Regelmäßig gibt es Treffen der Stadtpolitik und gemeinsame Kooperationen.