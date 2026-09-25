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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Plakat, auf dem zu Demo und Schulstreik aufgerufen werden, sowie eine Frau und ein Mädchen, die ein Kopftuch tragen.
In Klagenfurt stehen eine Demonstration und ein Schulstreik aufgrund des Kopftuchverbotes im Raum.
Klagenfurt
25/09/2026
Wie seht ihr das?
Debatte

Kopftuchverbot: Debatte um Demo und Schulstreik in Klagenfurt

Eine Demonstration am Heiligengeistplatz und ein geplanter Schulstreik aufgrund des Kopftuchverbotes für Schülerinnen unter 14 Jahren sorgen für Wirbel. Klagenfurts Vizebürgermeister Jonke übt scharfe Kritik. Wie seht ihr das?

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(217 Wörter)
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Protestaktion am Heiligengeistplatz: Für den 9. Oktober ist in Klagenfurt eine Demonstration gegen das Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren angesetzt. 5 Minuten berichtete. Hinter der Mobilisierung steht die Revolutionäre Kommunistische Partei. Die Initiatoren fordern unter dem Motto „In die Offensive gegen rechte Politik!“ außerdem zu einem Schulstreik in verschiedenen Städten Österreichs auf. Klagenfurts Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) ist vor allem letzteres ein Dorn im Auge.

Jonke: „Klagenfurt braucht keinen kommunistischen Schulstreik“

Im Rahmen einer Pressemitteilung betont Jonke: „Das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren ist geltendes Recht. Wer dagegen demonstrieren möchte, kann das im Rahmen unserer Versammlungsfreiheit tun. Aber unsere Schulen und unsere Kinder für einen politischen Kampf gegen geltendes Recht zu mobilisieren, lehne ich entschieden ab.“ Schule sei zum Lernen da und kein Rekrutierungsfeld für politische Extremisten, so der Stadtvize weiter. „Wer Gesetze ändern möchte, hat dafür die demokratischen und rechtsstaatlichen Wege zu beschreiten.“

Auf der Straße darf demonstriert werden – in unseren Schulen gelten die Gesetze der Republik.

Vizebürgermeister Patrick Jonke
Ein Bild auf 5min.at zeigt Klagenfurts Vizebürgermeister Patrick Jonke.
©zVg. / FSP Gemeinderatsklub
Am Foto: Vizebürgermeister Patrick Jonke

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Inhaltlich verständlich, aber Schulstreik ist das falsche Mittel.
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