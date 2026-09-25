Kopftuchverbot: Debatte um Demo und Schulstreik in Klagenfurt

Eine Demonstration am Heiligengeistplatz und ein geplanter Schulstreik aufgrund des Kopftuchverbotes für Schülerinnen unter 14 Jahren sorgen für Wirbel. Klagenfurts Vizebürgermeister Jonke übt scharfe Kritik. Wie seht ihr das?

In Klagenfurt stehen eine Demonstration und ein Schulstreik aufgrund des Kopftuchverbotes im Raum.

In Klagenfurt stehen eine Demonstration und ein Schulstreik aufgrund des Kopftuchverbotes im Raum.

Protestaktion am Heiligengeistplatz: Für den 9. Oktober ist in Klagenfurt eine Demonstration gegen das Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren angesetzt. 5 Minuten berichtete. Hinter der Mobilisierung steht die Revolutionäre Kommunistische Partei. Die Initiatoren fordern unter dem Motto „In die Offensive gegen rechte Politik!“ außerdem zu einem Schulstreik in verschiedenen Städten Österreichs auf. Klagenfurts Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) ist vor allem letzteres ein Dorn im Auge.

Jonke: „Klagenfurt braucht keinen kommunistischen Schulstreik“

Im Rahmen einer Pressemitteilung betont Jonke: „Das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren ist geltendes Recht. Wer dagegen demonstrieren möchte, kann das im Rahmen unserer Versammlungsfreiheit tun. Aber unsere Schulen und unsere Kinder für einen politischen Kampf gegen geltendes Recht zu mobilisieren, lehne ich entschieden ab.“ Schule sei zum Lernen da und kein Rekrutierungsfeld für politische Extremisten, so der Stadtvize weiter. „Wer Gesetze ändern möchte, hat dafür die demokratischen und rechtsstaatlichen Wege zu beschreiten.“

Auf der Straße darf demonstriert werden – in unseren Schulen gelten die Gesetze der Republik. Vizebürgermeister Patrick Jonke

©zVg. / FSP Gemeinderatsklub Am Foto: Vizebürgermeister Patrick Jonke

Wie ist eure Haltung dazu?

Ist der Aufruf zu einem Schulstreik ein wichtiges Zeichen für Meinungsfreiheit oder teilt ihr die Kritik des Klagenfurter Vizebürgermeisters? Schreibt uns eure Meinung direkt in die Kommentare.