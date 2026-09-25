Sperren von Klagenfurt bis Velden: Das müssen Autofahrer am Sonntag wissen

Wegen des Wörthersee Marathons kommt es am Sonntag zwischen 8.30 und 18 Uhr zu vorübergehenden Straßensperren. Die Laufroute führt von Klagenfurt über Velden und zurück.

Am Sonntag, dem 27. September 2026, feiert der Wörthersee Marathon seine Premiere. Rund 8.500 Läuferinnen und Läufer absolvieren die Route, welche vom Klagenfurter Strandbad über das Südufer nach Velden und entlang des Nordufers wieder retour führt. Um die Sicherheit der Sportler zu gewährleisten, treten ab 8.30 Uhr abschnittsweise Straßensperren in Kraft. „Eigene Postwurfsendungen in den Wörtherseegemeinden haben ausführlich über die Veranstaltung informiert. Wir danken allen für die positive Zusammenarbeit und das Verständnis für die Schritte, die zur Durchführung dieser Großveranstaltung nötig sind“, betonen Kathrin Widu und Mario Theissl, Geschäftsführer des Wörthersee Marathons.

Sperren bis 18 Uhr möglich

Die Laufstrecke ist in elf Abschnitte unterteilt, für welche es jeweils individuelle Sperrzeiten und Verkehrskonzepte gibt. Sie werden mit Fortschreiten des Rennens möglichst rasch wieder aufgehoben. Im Bereich des Strandbads Klagenfurt können die Sperren allerdings bis 18 Uhr bestehen. Während der jeweiligen Sperrzeiten ist das Befahren der Route – auch für Anrainer – untersagt. Einsatzfahrzeuge sind davon natürlich ausgenommen. Alle, die am Sonntag ihr Auto benötigen, werden gebeten, es rechtzeitig außerhalb des gesperrten Bereichs zu parken.

©Wörthersee Marathon Die Laufroute auf einem Blick.

Startnummer gilt am Sonntag als ÖBB-Ticket

Für die Teilnehmenden des Wörthersee Marathons gibt es am Sonntag ein umfangreiches Gemeinschaftsangebot der Kärntner Linien. Die Startnummer gilt ganztägig als Fahrkarte in den Nahverkehrszügen der ÖBB auf der Strecke zwischen Villach, Velden, Pörtschach und Klagenfurt Hauptbahnhof. Ausgenommen davon sind Fernverkehrs- und Interregio-Züge. Zusätzlich stellen die Mobilbetriebe kostenfreie Transfers bereit: Die Klagenfurt Mobil GmbH fährt Shuttles vom Klagenfurter Bahnhof, Heiligengeistplatz und A2-Autobahnparkplatz direkt zum Strandbad sowie zum P&R Minimundus. Die Kärnten Bus GmbH übernimmt die Verbindungen zur ersten Übergabestelle nach Reifnitz und retour sowie die Rückfahrten vom Halbmarathonziel in Velden und von Pörtschach zurück nach Klagenfurt.