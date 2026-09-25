Kärntner Traditionsbetrieb eröffnet neuen Firmensitz

Das Kärntner Familienunternehmen Maistro hat seinen Firmensitz nach Hörtendorf verlegt und dort am Donnerstag, dem 24. September 2026, die offizielle Einweihung gefeiert. Um 15 Uhr durchschnitten die Geschäftsführer Michael Strohschein und Marion Petschenig im Beisein der Familie Strohschein das Eröffnungsband und eröffneten damit die neuen Räumlichkeiten. Neben langjährigen Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen waren Testimonials, Vertreter aus dem Sportsponsoring und zahlreiche Medien vor Ort. Unter den Gästen war auch Rainhold Jäger, der beinahe von Anfang an mit dabei war. Kulinarisch wurde die Feier von Michael Stultschnig (Marktwirt) und Raimund Fuchs betreut, für Musik sorgte die Gruppe „2Land“.

©zVg. / MAISTRO Handels GmbH Geschäftsführer Michael Strohschein und Marion Petschenig durchtrennten das Eröffnungsband.

Erfolgreicher Generationenwechsel

Die Basis für den heutigen Betrieb legte der Oberkärntner Armin Strohschein im Jahr 1985. Der frühere Haubenkoch und Hotelier nutzte seine Praxis aus der gehobenen Gastronomie – unter anderem in Graz, am Berghof auf der Maiernigg Alm und dem Hotel Wörthersee –, um die erste allergenfreie Suppe Österreichs auf den Markt zu bringen. Das Produktsortiment erweiterte sich im Laufe der Jahre um Saucen, Würzmischungen, Salatfein und Backerbsen. 2017 übernahmen seine Kinder die Führung in zweiter Generation und machten die Marke auch außerhalb von Hotellerie und Gastronomie bekannt.

Zusammenarbeit in und über Kärnten hinaus

Neben Verkaufsleiter Josef Künstl und Marketingleiterin Gloria Henrich tragen auch grenzüberschreitende Partnerschaften zum Betriebserfolg bei. Bei Herstellung und Vertrieb kooperiert der Betrieb mit den Unternehmen Hügli (Schweiz) und GEFRO (Deutschland). Neue Impulse setzen ein Projekt mit JOANNEUM RESEARCH sowie eine Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und Kabarettisten Johannes Habich. Mit der Expansion nach Hörtendorf macht das Unternehmen nun sichtbar, wie viel sich aus der ursprünglichen Idee entwickelt hat.