KAC gewinnt Auswärtsduell gegen Ljubljana

Für den EC-KAC ging es am Freitag nach zwei Heimpartien wieder auswärts zur Sache. Im zweiten Duell der laufenden Woche sicherten sich die Klagenfurter den Sieg auf dem Eis von Olimpija Ljubljana.

Nach zwei Auftritten vor heimischem Publikum schlug der EC-KAC am Freitag wieder in der Fremde auf: Die Klagenfurter traten im zweiten Match der laufenden Woche bei Olimpija Ljubljana an. Das erste Drittel verlief für die Rotjacken jedoch nicht nach Wunsch: Jan Urbas erzielte in Minute 17 den Treffer zur 1:0-Führung für die Gastgeber.

KAC gibt Gas

Im zweiten Spielabschnitt drehten die Rotjacken den Spieß prompt um. Thomas Hundertpfund glich in der 21. Spielminute aus, ehe Jan Muršak nur wenige Sekunden später zur 2:1-Führung nachlegte. Nick Petersen baute den Vorsprung in der 25. Minute weiter aus. Zwar verkürzte Urbas mit seinem zweiten Treffer für Ljubljana, doch Simeon Schwinger stellte in der 32. Minute den alten Abstand wieder her und traf zum 4:2 für den KAC.

Sieg für die Rotjacken

Im Schlussabschnitt legte William MacKinnon für die Kärntner zum 5:2 nach. Joshua Lawrence traf in der 55. Minute zum 3:5 für Ljubljana, aber nur eine Spielminute später besiegelten Hundertpfund und Muršak mit zwei Treffern zum 7:3-Endstand den KAC-Erfolg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2026 um 21:50 Uhr aktualisiert