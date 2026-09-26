KAC legt Traumstart hin – doch jetzt wartet der Meister

Mit dem 7:3-Auswärtserfolg in Ljubljana am Freitag bauten die Klagenfurter ihre Bilanz auf zwölf Punkte aus vier Spielen aus. Einen derart starken Start gab es seit der Neugründung der Liga im Jahr 2000 beim KAC erst einmal: In der Saison 2011/12 gelangen sogar fünf Siege in Folge. Am Sonntag (27. September) wartet allerdings ein Gegner, gegen den sich der KAC zuletzt immer wieder schwertat. Von den vergangenen acht direkten Duellen mit den Graz99ers konnten die Klagenfurter nur drei gewinnen.

Setzen die Grazer Siegesserie fort?

Auch in der vergangenen Saison hatten die Steirer die Nase vorne. Drei der vier Begegnungen gingen an die amtierenden Meister aus Graz, darunter beide Spiele in Klagenfurt. In die aktuelle ICE-Saison starteten die 99ers mit einer Niederlage gegen den HC Pustertal, danach folgten drei Siege in Serie. Zuletzt bezwang Graz am Freitag die Vienna Capitals mit 3:2 nach Verlängerung – obwohl gleich elf Kaderspieler verletzungs- oder krankheitsbedingt fehlten.

Dahm und Schwinger fallen aus

Auch der KAC muss am Sonntag Ausfälle verkraften. Torhüter Sebastian Dahm und Stürmer Simeon Schwinger konnten das Spiel in Ljubljana nicht beenden. Dahm laboriert laut Verein an einer Unterkörperverletzung, Schwinger an einer Oberkörperverletzung. Genauere Untersuchungen sollen zu Beginn der kommenden Woche folgen. Beide fehlen gegen Graz ebenso wie die Langzeitverletzten Jacob Hudson und Fabian Hochegger. Dafür rückt Patrick Müller aus dem Future Team erstmals in das Aufgebot der Kampfmannschaft.

„Wir müssen und werden am Boden bleiben“

Trotz des Traumstarts in die Saison will man beim KAC nicht abheben. „Im Moment sind wir aber sicherlich im Flow“, sagt Stürmer Raphael Herburger. Gleichzeitig betont er: „Jeder im Lineup trägt zu den aktuellen Erfolgen bei, es springt aber auch vieles für uns, wir müssen und werden am Boden bleiben.“ Auf das Duell mit dem Titelverteidiger freut er sich besonders: „Es wird spannend, der amtierende Meister kommt nach Klagenfurt, wir wollen gleich zeigen, welche Ansprüche wir heuer stellen.“