Österreich-Premiere in Klagenfurt: Sitzvolleyball-Turnier eröffnet

17 Jahre spielte Behnoosh Behravan für das iranische Nationalteam. Heute steht sie für Österreich auf dem Feld – bei einem Turnier, das an diesem Wochenende in Klagenfurt ein „Stück Sportgeschichte“ schreibt.

Im Sportpark Klagenfurt wurde am Samstagnachmittag (26. September) eine Premiere gefeiert: An diesem Datum wurde das 3. Internationale Panathlon Alpe-Adria-Sitzvolleyball-Turnier offiziell eröffnet. Der internationale Bewerb findet heuer nämlich erstmals in Österreich statt. Sportler aus vier Nationen treten an diesem Wochenende gegeneinander an – Menschen mit und ohne Behinderung stehen dabei gemeinsam auf einem Spielfeld. Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien sind bei der Premiere in Klagenfurt vertreten. Nach dem offiziellen Festakt mit Panathlon-Hymne und Eidesformel ging es für die Teams direkt auf das Spielfeld.

„Stück Sportgeschichte“

Michael Ausserwinkler, Präsident von Panathlon International – Distrikt Österreich, sprach bei der Eröffnung von einem „Stück Sportgeschichte“. Schließlich gastiert das Alpe-Adria-Turnier heuer erstmals in Österreich. Auch Sportlandesrat Peter Reichmann (SPÖ) war bei der Eröffnung dabei. Er hob insbesondere den inklusiven Gedanken der Veranstaltung hervor: Beim Sitzvolleyball können Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport betreiben. Unter den Gästen befand sich außerdem der ehemalige Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

17 Jahre für iranisches Nationalteam

Für Österreich ist unter anderem eine Sportlerin mit besonders viel internationaler Erfahrung am Start: Behnoosh Behravan spielte 17 Jahre lang für das iranische Sitzvolleyball-Nationalteam. Mittlerweile lebt sie in Wien und tritt in Klagenfurt bereits zum dritten Mal für Österreich an. Gleichzeitig unterstützt sie die Mannschaft als Coach. „Sitzvolleyball ist für mich eine Brücke – zwischen Kulturen und zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Gemeinsam mit unserem Team haben wir auf diesem Weg schon viel erreicht“, erklärt Behravan.

Am Sonntag geht es weiter

Nach den ersten Spielen am Samstag ist noch lange nicht Schluss. Am Sonntag, dem 27. September, geht das Turnier von 9.30 bis 14 Uhr weiter. Der Eintritt in den Sportpark Klagenfurt ist frei. Dabei können Besucher Sitzvolleyball auch selbst ausprobieren. Für Kinder gibt es unter anderem den SeeKids-Erlebnisbereich sowie Angebote des Österreichischen Jugendrotkreuzes. Damit soll die Österreich-Premiere nicht nur für die Sportler, sondern auch für die Zuschauer zu einem inklusiven Sporterlebnis werden.