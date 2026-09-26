Kärntner (92) glaubte an neue Liebe – doch dann folgte das böse Erwachen

Über Monate glaubte ein 92-jähriger Kärntner, eine neue Liebe gefunden zu haben. Doch seine Angebetete hatte ganz andere Pläne. Immer wieder bat sie den Senior um finanzielle Hilfe – es folgte ein böses Erwachen.

Begonnen hatte alles im Mai 2026. Eine bislang unbekannte Frau kontaktierte einen 92-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt über einen Nachrichtendienst, wie die Polizei schildert. Nach und nach entwickelte sich daraus eine vermeintliche Liebesbeziehung.

Geld für Essen, Unterkunft und Anreise

Im Laufe der folgenden Monate bat die Frau den Klagenfurter immer wieder um Geld. Als Gründe nannte sie unter anderem Kosten für Essen, eine Unterkunft und die Anreise. Der 92-Jährige kam den Bitten nach und überwies in mehreren Teilbeträgen eine insgesamt fünfstellige Summe auf ein rumänisches Konto. Anders als bei vielen Betrugsfällen dieser Art blieb es allerdings nicht beim Kontakt über Nachrichten: Laut Polizei war die Frau auch dreimal bei dem 92-Jährigen zu Hause.

Sohn erstattete Anzeige

Schließlich schaltete sich der Sohn des Seniors ein und erstattete Anzeige. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Frau die Liebesbeziehung gezielt vorgetäuscht haben könnte, um den 92-Jährigen zu Geldzahlungen zu bewegen. Wie hoch der entstandene Schaden genau ist, ist derzeit noch nicht bekannt.