Remis: Ronaldinho und Co. lieferten Fußball-Spektakel in Klagenfurt

Was für ein Fußballfest im Wörthersee Stadion: Beim Ronaldinho’s Legends Cup bekamen die Zuschauer am Samstag gleich 14 Tore zu sehen.

Ronaldinho, Wesley Sneijder, Toni Polster, Mario Haas und viele weitere bekannte Fußballnamen an einem Ort: Der Legend’s Cup hat am Samstag zahlreiche ehemalige Stars ins Wörthersee Stadion nach Klagenfurt gebracht. Nicht nur hinsichtlich prominenter Namen, auch sportlich wurde einiges geboten. Nach insgesamt 85 Spielminuten und 14 Toren endete das Spiel zwischen der internationalen Auswahl und dem österreichischen Team Copa Pele mit 7:7.

Ronaldinho und Co. machten Druck

Zunächst hatten Ronaldinho und seine Mitspieler die Partie fest im Griff. Nach den ersten 35 Minuten führte die internationale Auswahl mit 4:2. Der brasilianische Weltmeister steuerte selbst einen Treffer per Elfmeter bei. Auch Wesley Sneijder und Marcos Tavares durften über Tore jubeln.

Copa Pele auf Aufholjagd

Nach der Pause meldete sich die österreichische Auswahl aber zurück. Michael Liendl traf zum Anschluss, ehe sich die internationalen Stars erneut absetzen konnten. Jessey Sneijder, Sohn von Wesley Sneijder, sowie Griechenlands Europameister Giorgos Karagounis sorgten zwischenzeitlich für einen 6:3-Vorsprung. Entschieden war damit aber noch nichts. Denn zusätzlich zu den beiden 35-minütigen Spielabschnitten stand eine weitere 15-minütige Runde auf dem Programm – und in dieser startete Copa Pele die Aufholjagd.

Ausgleich in allerletzter Sekunde

Stefan Maierhofer und Liendl brachten die Österreicher wieder heran. Zwar traf Wesley Sneijder ein zweites Mal für die internationale Auswahl, doch auch Maierhofer war noch einmal zur Stelle. Plötzlich fehlte Copa Pele beim Stand von 6:7 nur noch ein Tor. Und das fiel tatsächlich noch: Mit der letzten Aktion des Spiels erzielte Jakob Jantscher nach Zuspiel von Liendl das 7:7.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2026 um 18:37 Uhr aktualisiert