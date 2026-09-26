Kleine Klagenfurter Leichtathleten feiern große Erfolge

Für den Nachwuchs des LAC Klagenfurt verliefen die Landesmeisterschaften der Klassen U8 bis U14 in Völkermarkt äußerst erfolgreich. Insgesamt holten sie 16 Medaillen, darunter viermal Gold.

32 Kinder am Start, 16 Medaillen und gleich viermal Gold: Der Nachwuchs des LAC Klagenfurt trumpfte bei den Landesmeisterschaften der Klassen U8 bis U14 in Völkermarkt groß auf. Noch nie zuvor war der Klagenfurter Verein laut eigenen Angaben mit so vielen Kindern bei diesem Bewerb vertreten. Besonders stark präsentierten sich die jüngsten Teilnehmer. In der U8 holte Felix Falaha den Landesmeistertitel. Gemeinsam mit Konstantin Kollmann und Jakob Prossegger sicherte er sich außerdem Gold im Teambewerb.

Auch beide U10-Teams holen Gold

Zwei weitere Landesmeistertitel gingen an die U10-Teams des LAC. Bei den Mädchen setzten sich Kristina Steiner, Lara Sunitsch und Hanna Striednig durch. Bei den Burschen jubelten Jakob Kurzmann, Manuel Sauer und Felix Zirngast über Gold. Dazu kamen sechs zweite Plätze. Silber holten Jakob Kurzmann, Konstantin Kollmann und Kristina Steiner in ihren Einzelbewerben sowie die Teams Theresa Roll, Julia Striednig und Nora Kurzmann, Nicolas Moore, Peter Roll und Paul Küssenpfennig sowie Clara Zirngast, Mira Kaplaner und Katalia Falaha.

Sechsmal Bronze für den LAC

Weitere sechs Medaillen glänzten in Bronze. Auf Rang drei landeten Manuel Sauer, Jakob Prossegger, Lara Sunitsch und Clara Zirngast. Auch die Teams mit Magdalena Roll, Lilia Falaha und Valentina Benigni sowie mit Theodor Offner, Hannes Kleinschmidt und Max Kleinschmidt schafften es aufs Podest. Neben den insgesamt 16 Medaillen freute man sich beim LAC auch über zahlreiche persönliche Bestleistungen der jungen Athleten.