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/ ©Fotomontage 5 Minuten/Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt das Landesgericht Klagenfurt, einen Drogendealer und einen Richterhammer.
Ein Kokain-Deal beschäftigt das Klagenfurter Landesgericht am Montag.
Klagenfurt
26/09/2026
Prozess

Kokain um 17.000 Euro vertickt – doch Empfänger war verdeckter Ermittler

Fast 200 Gramm Kokain zum stolzen Preis von insgesamt 17.000 Euro stehen am Montag, 28. September, im Mittelpunkt eines Prozesses am Landesgericht Klagenfurt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Dem Angeklagten wird laut der Prozessvorschau des Landesgerichts Klagenfurt vorgeworfen, zumindest 196 Gramm Kokain an einen verdeckten Ermittler des Bundesministeriums für Inneres übergeben zu haben. Dafür soll er insgesamt 17.000 Euro erhalten haben.

Vier Stunden für Verhandlung angesetzt

Wegen dieser Vorwürfe steht er nun am 28. September in Klagenfurt vor dem Richter. Der Prozess beginnt am Montag um 9.30 Uhr im Verhandlungssaal 283/II des Landesgerichts Klagenfurt. Für die Verhandlung sind vier Stunden angesetzt. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

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