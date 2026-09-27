Volkstanzgruppe Edelweiss feiert 90-jähriges Bestehen

Die Pflege des Volkstanzes sowie das Tragen der Untergailtaler Tracht als Ausdruck von Identität, Gemeinschaft und gelebter Tradition – dafür steht die Volkstanzgruppe Edelweiss Klagenfurt seit nunmehr 90 Jahren, teilt die StadtKommunikation Klagenfurt mit.

Gläserner Lindwurm überreicht

Am Samstagabend feierte der Verein diesen runden Geburtstag mit einem großen Jubiläumsabend im Festsaal der Gemeinde Krumpendorf. Als einer von zahlreichen Fest- und Ehrengästen nahm auch Bürgermeister Christian Scheider an der Veranstaltung teil. Als Geschenk überreichte er dem Verein als Zeichen der Wertschätzung der Landeshauptstadt den Gläsernen Lindwurm.

Grußworte des Bürgermeisters

„Seit ihrer Gründung vor 90 Jahren leistet die Volkstanzgruppe einen wertvollen Beitrag zur Bewahrung und Weitergabe unseres kulturellen Erbes. Mit viel Leidenschaft, Engagement und Gemeinschaftssinn werden Tänze, Trachten, Musik und Bräuche gepflegt und gleichzeitig für kommende Generationen lebendig gehalten. Gerade in einer Zeit, in der Gemeinschaft und Zusammenhalt einen besonderen Stellenwert haben, sind Vereine wie die Volkstanzgruppe Edelweiß von unschätzbarem Wert. Sie verbinden Generationen, schaffen Begegnungen und zeigen, dass Tradition nichts Vergangenes sein muss, sondern mit Freude und Offenheit in die Zukunft getragen werden kann“, betonte Scheider in seinen Grußworten.

Im Jahr 1936 in Hörtendorf gegründet

Die Volkstanzgruppe Edelweiß wurde im Juli 1936 in Hörtendorf gegründet. Zu dieser Zeit trugen die Mitglieder die Lobisser Tracht, seit 1950 wird die Untergailtaler Festtagstracht getragen. Nicht nur Tanz-, Trachten- und Musikpflege stehen im Mittelpunkt des Vereins. Man sucht auch immer wieder neue Kontakte im In- und Ausland, um sich gegenseitig über Brauchtum und Kultur auszutauschen. So trägt die Volkstanzgruppe Edelweiss zum Erhalt und auch der Weitergabe der original überlieferten, regionalen und österreichischen Volkstänze bei. Jeden Donnerstag treffen sich die Vereinsmitglieder um 20 Uhr in der VS 12 Festung in Klagenfurt. Dann wird für bevorstehende Auftritte geprobt und Volkstänze einstudiert. Die Teilnahme an internationalen „Folklore Festivals“ und Veranstaltungen in den Partnerstädten der Landeshauptstadt sowie bei regionalen Festen sind fixer Bestandteil in der Jahresarbeit des Vereins. Dabei werden auch jahrzehntelange Freundschaften mit Tanzgruppen anderer Länder regelmäßig gepflegt.