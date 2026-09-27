Seit über 20 Jahren: Beliebte Buschenschank wird ausgezeichnet

Seit über 20 Jahren bietet der Familienbetrieb Schifferl in Tessendorf von der Brettljause bis zum Brot beste Qualität aus eigener Produktion. Der Bauernhof ist schon über 200 Jahre alt und wird seit Generationen bewirtschaftet.

Für so viel Engagement verlieh die Stadt an Chefin Klara Schifferl die Dank- und Anerkennungsurkunde. Am Sonntag wurde in Tessendorf im Stadtteil Annabichl gefeiert – zuerst ein Festgottesdienst in der Tessendorfer Kirche mit einer Erntewagensegnung. Im Anschluss fand dann das Erntedankfest auf dem Bauernhof bei der Buschenschank Schifferl statt.

Der Familienbetrieb erhielt eine Urkunde

Den feierlichen Rahmen nutzte die Stadt, um die Verdienste des beliebten Familienbetriebes für die Gastronomie und Landwirtschaft in Klagenfurt zu würdigen. Bürgermeister Christian Scheider überreichte Chefin Klara Schifferl, die heuer auch ihren 70. Geburtstag feierte sowie aus Anlass des über 20-jährigen Bestehens der Buschenschank die Dank- und Anerkennungsurkunde. „Der Familienbetrieb Schifferl steht seit jeher für hohe Qualität und regionale Lebensmittel. Alles was am Hof wächst, wird auch dort verarbeitet. Von der Brettljause bis zum Brot stammt alles aus eigener Produktion. So viel Engagement im Bereich der bäuerlichen Direktvermarktung verdient besondere Würdigung“, so der Bürgermeister.

Bauernhof ist rund 200 Jahre alt

Der rund 200 Jahre alte Bauernhof wird seit Generationen bewirtschaftet, gepflegt und stetig weiterentwickelt. 2003 ist noch die Buschenschenke dazu gekommen. Bekannt ist der Bauernhof am Stadtrand von Klagenfurt auch für seine Tiere, die das Hofleben prägen. Hasen, Enten, Gänse, Hund, Katzen, Pferde, Schweine und ein Esel sorgen für Leben und besondere Momente, die vor allem Kinderaugen erstrahlen lassen.