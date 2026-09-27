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/ ©Fotomontage TiKo Klagenfurt/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Hund und eine Katze und im Hintergrund Klagenfurt.
Wir stellen euch heute Garfield und Nola vor, die im TiKo Klagenfurt sehnsüchtig auf neue Besitzer warten.
Klagenfurt
27/09/2026
Adopt, don't shop!

Nola und Garfield warten in Klagenfurt auf ein Für-immer-Zuhause

Wir stellen euch heute zwei besondere Schützlinge des TiKo Klagenfurt vor. Garfield und Nola haben ganz spezielle Bedürfnisse – doch am meisten sehnen sie sich nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(234 Wörter)
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Im TiKo Klagenfurt warten derzeit wieder zahlreiche Tiere darauf, ihr Leben im Tierheim gegen ein liebevolles Zuhause einzutauschen. Zwei von ihnen sind Garfield und Nola: Beide bringen ihre ganz eigene Geschichte und besondere Bedürfnisse mit – und beide wünschen sich Menschen, die ihnen mit Geduld und Verständnis begegnen.

Notfellchen Garfield liebt ruhige Streicheleinheiten

Garfield ist ein vorsichtiger und eher unsicherer Kater, der etwas Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Hat er sich erst einmal eingelebt, genießt er die ruhige Gesellschaft seiner Menschen und freut sich über liebevolle Streicheleinheiten. Gleichzeitig kann sich Garfield auch gut selbst beschäftigen. Aufgrund eines Nierenproblems und leichter Probleme mit der Bauchspeicheldrüse benötigt das „Notfellchen“ spezielles Futter. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause bei geduldigen Menschen, die ihn nicht bedrängen und ihm genügend Zeit zum Ankommen geben.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Katze.
©TiKo Klagenfurt
Garfield braucht spezielles Futter und ganz viel Liebe.

Steckbrief Garfield:

  • Notfellchen
  • EKH
  • männlich
  • kastriert
  • ca. 6,5 Jahre alt

Nola will ihre liebevolle Seite zeigen

Nola ist eine American-Staffordshire-Terrier-Hündin, die anfangs etwas schüchtern und zurückhaltend ist und Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Hat sie einen Menschen jedoch erst einmal ins Herz geschlossen, zeigt sie sich treu und liebevoll und möchte am liebsten eng an seiner Seite bleiben. Für Nola wird ein ruhiges und stabiles Für-Immer-Zuhause bei rasseerfahrenen Menschen gesucht. Dort soll sie ohne andere Tiere und Kinder in einem geregelten Alltag ankommen und die Zeit bekommen, die sie braucht.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Hund.
©TiKo Klagenfurt
Nola sucht ein stabiles neues Zuhause.

Steckbrief Nola:

  • American Staffordshire Terrier
  • weiblich
  • ca. elf Jahre alt

So kannst du die Tiere kennenlernen:

Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten nach telefonischer Vereinbarung (0463 43541-0) kennenlernen.

Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr
Samstag: 10 bis 13 Uhr

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