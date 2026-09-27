Nola und Garfield warten in Klagenfurt auf ein Für-immer-Zuhause

Wir stellen euch heute zwei besondere Schützlinge des TiKo Klagenfurt vor. Garfield und Nola haben ganz spezielle Bedürfnisse – doch am meisten sehnen sie sich nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause.

Wir stellen euch heute Garfield und Nola vor, die im TiKo Klagenfurt sehnsüchtig auf neue Besitzer warten.

Wir stellen euch heute Garfield und Nola vor, die im TiKo Klagenfurt sehnsüchtig auf neue Besitzer warten.

Im TiKo Klagenfurt warten derzeit wieder zahlreiche Tiere darauf, ihr Leben im Tierheim gegen ein liebevolles Zuhause einzutauschen. Zwei von ihnen sind Garfield und Nola: Beide bringen ihre ganz eigene Geschichte und besondere Bedürfnisse mit – und beide wünschen sich Menschen, die ihnen mit Geduld und Verständnis begegnen.

Notfellchen Garfield liebt ruhige Streicheleinheiten

Garfield ist ein vorsichtiger und eher unsicherer Kater, der etwas Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Hat er sich erst einmal eingelebt, genießt er die ruhige Gesellschaft seiner Menschen und freut sich über liebevolle Streicheleinheiten. Gleichzeitig kann sich Garfield auch gut selbst beschäftigen. Aufgrund eines Nierenproblems und leichter Probleme mit der Bauchspeicheldrüse benötigt das „Notfellchen“ spezielles Futter. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause bei geduldigen Menschen, die ihn nicht bedrängen und ihm genügend Zeit zum Ankommen geben.

©TiKo Klagenfurt Garfield braucht spezielles Futter und ganz viel Liebe.

Steckbrief Garfield: Notfellchen

EKH

männlich

kastriert

ca. 6,5 Jahre alt

Nola will ihre liebevolle Seite zeigen

Nola ist eine American-Staffordshire-Terrier-Hündin, die anfangs etwas schüchtern und zurückhaltend ist und Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Hat sie einen Menschen jedoch erst einmal ins Herz geschlossen, zeigt sie sich treu und liebevoll und möchte am liebsten eng an seiner Seite bleiben. Für Nola wird ein ruhiges und stabiles Für-Immer-Zuhause bei rasseerfahrenen Menschen gesucht. Dort soll sie ohne andere Tiere und Kinder in einem geregelten Alltag ankommen und die Zeit bekommen, die sie braucht.

©TiKo Klagenfurt Nola sucht ein stabiles neues Zuhause.

Steckbrief Nola: American Staffordshire Terrier

weiblich

ca. elf Jahre alt