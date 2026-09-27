Junger Kärntner öffnet verdächtigen Sack – plötzlich züngelt exotische Schlange heraus

Zum Glück schaute Nico genauer hin: Vier verdächtige Stoffsäcke in Klagenfurt entpuppten sich als tierischer Notfall. Darin befanden sich exotische Schlangen, für die jede weitere kalte Nacht gefährlich hätte werden können.

Vier Stoffsäcke an einer Garagenwand machten den Klagenfurter Nico am Wochenende in Fischl stutzig. Der junge Reptilienfreund vermutete gleich, dass sich darin Schlangen befinden könnten – und sollte tatsächlich recht behalten. Als er einen der Säcke öffnete, züngelte ihm bereits das erste Tier entgegen. Insgesamt befanden sich vier exotische Schlangen in den Säcken. Lex reagierte sofort und brachte die Tiere in den Reptilienzoo Happ in Klagenfurt.

Rettung gerade noch rechtzeitig

Für die Schlangen dürfte das gerade noch rechtzeitig gekommen sein. „Die nächtlichen Temperaturen sind zu kalt für die exotischen Tiere“, erklärt Reptilienexpertin Helga Happ. Die empfindlichen Jungtiere könnten dadurch eine Lungenentzündung bekommen, die für sie tödlich enden könne.

Besitzer bitte melden

Bei den gefundenen Tieren handelt es sich laut Happ um eine Kornnatter, einen Königspython, eine seltene Arabische Sandboa und eine Westliche Sandboa. Sie sind nun im Reptilienzoo Happ untergebracht. Wer weiß, wem die vier Schlangen gehören, soll sich beim Reptilienzoo melden. Wie die Tiere bei der Garagenwand gelandet sind und wer sie dort zurückgelassen hat, ist derzeit nicht bekannt.

©Helga Happ Ein Königspython war auch in einem der Säcke. ©Helga Happ ©Helga Happ ©Helga Happ

„Tierquälerei ist KEIN Kavaliersdelikt“

Helga Happ findet angesichts des Fundes deutliche Worte: „Tierquälerei ist KEIN Kavaliersdelikt. Schlangen leiden und spüren wie wir Menschen Schmerzen.“ Auch mit der bisherigen juristischen Aufarbeitung anderer Fälle von Tierquälerei an Reptilien zeigt sie sich unzufrieden. Warum Gerichte in ähnlichen Fällen heuer „milde Urteile“ ausgesprochen hätten, sei für sie „unbegreiflich“.

©Helga Happ Nico sah genauer hin – zum Glück für die Tiere.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2026 um 18:02 Uhr aktualisiert