Unfall in Klagenfurt: Auto überschlägt sich auf der Villacher Straße

Am frühen Sonntagabend heulten in Klagenfurt die Sirenen. Der Grund: In der Villacher Straße ist es zu einem Unfall gekommen. Wie ein Leser gegenüber der 5-Minuten-Redaktion berichtete, hat sich dort ein Auto überschlagen. Polizei, Feuerwehr und Rettung sind vor Ort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.

©Niederer | In der Villacher Straße hat sich am Sonntag ein Auto überschlagen.