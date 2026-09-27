Chaos-WM-Reise für Kärntner Billard-Ass: „Keine Kleidung und kein Queue“

Erst machte schlechtes Wetter die Reise von Poolbillard-Ass Jasmin Ouschan zur Geduldsprobe, dann folgte das nächste Malheur. Die Kärntnerin ist auf Bali angekommen – ihr Gepäck samt Billardqueue allerdings nicht.

Nach einer langen und anstrengenden Reise ist Kärntens Poolbillard-Ass Jasmin Ouschan endlich auf Bali angekommen. Ihr Gepäck allerdings nicht. Besonders bitter: Im verschwundenen Koffer befinden sich nicht nur ihre Kleidungsstücke, sondern auch ihr Queue. Und viel Zeit, das Problem zu lösen, bleibt nicht.

Anreise mit Hindernissen

Schlechtes Wetter machte die Anreise nach Indonesien für Ouschan zur Geduldsprobe, wie sie in den sozialen Medien erklärt. Nach 24 anstrengenden Stunden erreichte die 40-jährige Klagenfurterin schließlich Bali. Am Gepäckband folgte jedoch die nächste unangenehme Überraschung. „Unglücklicherweise ist mein Gepäck nicht hier angekommen. Keine Kleidung und kein Queue“, berichtete Ouschan am Sonntag auf Englisch.

Malheur vor dem WM-Auftakt: „Es ist, was es ist“

Der Zeitpunkt könnte für die Kärntnerin kaum ungünstiger sein. Auf Bali werden von 28. September bis 5. Oktober nämlich mehrere internationale Poolbillard-Großbewerbe ausgetragen. Insgesamt geht es dabei um ein Preisgeld von 550.000 US-Dollar. Ouschan tritt bei der WPA Women’s 9-Ball World Championship an. Bereits am Montag um 11 Uhr wartet zum Auftakt die Chinesin Chen Siming auf sie. Von der chaotischen Anreise will sich Ouschan die Stimmung dennoch nicht verderben lassen. „Was soll ich sagen, es ist, was es ist. Ich bleibe positiv“, schreibt sie resigniert.

Zweifache Weltmeisterin startet nächsten Titel-Anlauf

Dass Ouschan weiß, wie man auf der großen Bühne Poolbillard spielt, hat sie längst bewiesen. Bereits 2010 holte sie bei der 10-Ball-Weltmeisterschaft ihren ersten WM-Titel. Im vergangenen Jahr folgte der zweite große Coup: 2025 krönte sie sich bei der erstmals ausgetragenen 8-Ball-Weltmeisterschaft der Damen erneut zur Weltmeisterin. Nun soll auf Bali im 9-Ball der nächste Angriff folgen.