Skip to content
Region auswählen:
/ ©Niederer
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall.
Am Sonntag ereignete sich ein Unfall in Klagenfurt.
Klagenfurt
27/09/2026
Update

Unfall in der Villacher Straße: Polizei gibt nähere Infos bekannt

Am Sonntagnachmittag kam es wie berichtet zu einem Unfall in der Villacher Straße in Klagenfurt. Nun gab die Polizei nähere Details dazu bekannt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(184 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wie berichtet kam es am Sonntag (27. September zu einem Unfall in der Villacher Straße in Klagenfurt. Mittlerweile sind nähere Details dazu bekannt. Wie die Polizei schildert, war ein 17-Jähriger aus Klagenfurt gegen 17 Uhr mit einem Auto auf der Villacher Straße Richtung Westen unterwegs. Einen Führerschein besitzt der junge Mann jedoch nicht, so die Polizei. Am Beifahrersitz saß ein ebenso 17-jähriger Bekannter.

Auto überschlug sich

Und dann passierte es: Als ein 75-jähriger Mann aus einer Hauseinfahrt auf die Villacher Straße bog, prallten die Autos zusammen. „Der vom 17-Jährigen gelenkte Pkw geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen“, so die Polizei. Die beiden jungen Männer konnten sich selbständig aus dem Pkw befreien.

17-jähriger Fahrer verletzt

Der 17-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Beifahrer unterschrieb einen Revers. Der 75-Jährige blieb unverletzt. „Ein mit beiden beteiligten Unfalllenkern durchgeführter Alkomatentest verlief negativ“, so die Polizei abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at