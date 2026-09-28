Einsatz auf Villacher Straße: 30-Jähriger attackiert Polizisten

Ein randalierender Klagenfurter beschäftigte am Sonntag die Polizei. Im Zuge des Einsatzes erlitten zwei Beamte Verletzungen. Der Mann wurde festgenommen.

Zu einer Festnahme kam es am Sonntag in der Villacher Straße in Klagenfurt.

Zu einer Festnahme kam es am Sonntag in der Villacher Straße in Klagenfurt.

Ein aggressiver Mann sorgte am Nachmittag des 27. September in Klagenfurt für einen Polizeieinsatz. Einer Streife fiel der 30-Jährige auf der Villacher Straße auf, da er am Gehsteig laut schrie und wild gestikulierte. Zudem steht er im Verdacht, kurz zuvor einen hölzernen Blumentrog auf die Fahrbahn geworfen zu haben. Der Trog wurde dabei beschädigt, die darin befindliche Erde verteilte sich auf der Straße.

Polizei musste Verstärkung anfordern

Als die Beamten die Identität des Verdächtigen feststellen wollten, verweigerte dieser die Angabe seiner Daten. „Der Mann verhielt sich zunehmend aggressiv und ging schließlich auf die beiden Polizisten los“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße. Infolgedessen wurde die Festnahme ausgesprochen. Weil er sich weiterhin massiv widersetzte, mussten die Polizisten Verstärkung anfordern. Erst mit Hilfe einer zweiten Streife konnte der Tobende überwältigt werden. Ein Alkovortest verlief negativ.

Polizisten verletzt

Bei dem Vorfall wurden zwei Polizisten verletzt; sie mussten den Dienst vorzeitig beenden. Der Klagenfurter wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuße angezeigt. Die Tatvorwürfe lauten auf Sachbeschädigung, versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie schwere Körperverletzung. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2026 um 06:46 Uhr aktualisiert