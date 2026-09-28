Pfand-Ärger beim Fußball-Cup: Stadion-Besucher blieben auf Bechern sitzen

Ein torreiches Remis sahen die Zuschauer beim Ronaldinho’s Legends Cup im Klagenfurter Wörthersee Stadion: Nach 85 Minuten ging die internationale Auswahl rund um den brasilianischen Weltstar und das das österreichische Legendenteam am Samstag mit 7:7 auseinander – 5 Minuten berichtete. „Das Spiel war fein, die Atmosphäre war fein – aber: es wurde pro Getränk zwei Euro Pfand eingehoben“, berichtet Stephan W. im Gespräch mit 5 Minuten. An sich hatte er nichts dagegen, gestört hat ihn jedoch ein wichtiger Aspekt. Seine Pfandbecher wurden nämlich nirgends mehr zurückgenommen.

Kiosk zu, Pfand weg?

„Nach dem Schlusspfiff waren alle Läden zu. Wir sind noch zu dem einzigen, offenen Kiosk gelaufen; dort wurde uns aber nur gesagt, dass die Becher doch ‚ein schönes Andenken‘ wären und dann wurden die Rollläden vor meiner Nase herunter gelassen. Eine Frechheit!“ Auch vonseiten des Veranstalters – der YeaMedia GmbH – wurde auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt, dass die Kioske, welche vom Dienstleister der Sportpark Klagenfurt GmbH, Kärnten Aktiv, betrieben wurden, um 18.40 Uhr im Einklang mit den behördlichen Bestimmungen geschlossen wurden. Aber: „Die betroffene Person kann ihre gesammelten Becher während der jeweiligen Öffnungszeiten bei den Gastronomiebetrieben von ‚Kärnten Aktiv‘ zurückgeben und sich den Pfandbetrag erstatten lassen“, versichert ein Sprecher des Unternehmens abschließend.