Spannung pur bei Special Olympics Bowlingturnier in Klagenfurt

Mit 100 Teilnehmenden erlebte die Bowling-Arena Klagenfurt das bisher größte Starterfeld in der Geschichte des DSG-BSV Special Olympics Bowlingturniers. 83 Athleten und 17 Unified-Partner aus Wien, Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark reisten für die zweitägige Veranstaltung an. Auf dem Programm standen Bewerbe im Einzel, Doppel, Team sowie Unified-Startformen. Die sportlichen Entscheidungen fielen äußerst knapp aus. Sabrina Kumpan (MHSC) und Sarah Rassl (DSG-BSV Team Grafenstein) erzielten im Einzelbewerb der Division 4 identische Punktzahlen und holten gemeinsam den Sieg. Noch engere Resultate gab es in der Division 8, in der sich gleich drei Personen den dritten Rang teilten.

©zVg. / DSG-BSV Kärnten Knapper geht’s kaum: Beim Rekord-Bowlingturnier der Special Olympics in Klagenfurt teilten sich Athleten sogar die Podestplätze.

Großer Tag für Kärntens Sportler

Von elf Ausgaben fand das Event bisher zehnmal in der Landeshauptstadt und einmal in Villach statt. Den Höhepunkt bildete die Siegerehrung am Sonntag im Beisein mehrerer Ehrengäste. Neben Landeshauptmann und Special-Olympics-Kärnten-Präsident Daniel Fellner sowie Special-Olympics-Österreich-Präsident Laurenz Maresch vertrat Ulrich Zafoschnig die SPORTUNION Kärnten als Präsident. Zudem waren Bischof Josef Marketz, Seelsorgeamtsdirektorin Elisabeth Schneider-Brandauer und Raiffeisenbank-Geschäftsführer Michael Podobnig vor Ort. Organisator Markus Auer zog ein positives Resümee zum Rekordturnier: „Die vielen strahlenden Gesichter, die große Fairness und die Begeisterung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dieses Wochenende zu etwas Besonderem gemacht.“