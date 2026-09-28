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/ ©Pexels/Nithin PA
Das Bild auf 5min.at zeigt einen tropfenden Wasserhahn.
Wer das Leitungswasser zum Trinken oder Kochen verwenden möchte, sollte es vorsichtshalber abkochen.
Ferlach
28/09/2026
Aufgepasst!

Verunreinigung: Kärntner Gemeinde muss Wasser vorübergehend abkochen

Vorsicht beim Leitungswasser in Ferlach: Im Rahmen von routinemäßigen Überprüfungen wurden mikrobiologische Auffälligkeiten entdeckt. Das Wasser sollte vorübergehend abgekocht werden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Bei Routinekontrollen des Ferlacher Trinkwassers wurden an mehreren Entnahmestellen mikrobiologische Verunreinigungen nachgewiesen. Da aktuell unklar ist, ob noch andere Teile des Leitungsnetzes betroffen sind, gilt eine vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme für die Bevölkerung: Leitungswasser muss vor dem Trinken oder der Essenszubereitung mindestens drei Minuten lang sprudelnd abgekocht werden. Das geht aus einer öffentlichen Mitteilung der Stadtgemeinde hervor.

Entwarnung für mehrere Ortsteile

Trotz der Einschränkungen bleibt die grundlegende Wasserversorgung garantiert. Entwarnung gibt es zudem für die Ortsteile Bodental, Windisch Bleiberg sowie Waidisch: Diese Bereiche sind von den Verunreinigungen nicht betroffen. Um die Ursache rasch zu klären, wurden umgehend weitere Analysen und Schritte veranlasst. Sobald neue gesicherte Erkenntnisse vorliegen, wird die Bevölkerung umgehend informiert.

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