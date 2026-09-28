Wörthersee Marathon auf Anhieb zweitgrößter Marathon Österreichs

Der Wörthersee Marathon feierte eine erfolgreiche Premiere und etablierte sich bezogen auf die Finisher über die 42,195 Kilometer direkt als zweitgrößtes Marathon-Event Österreichs hinter dem Vienna City Marathon.

2.916 Läuferinnen und Läufer absolvierten die volle Distanz um den See. Insgesamt verzeichnete die Veranstaltung mit dem Powerade Team-Marathon und dem Halbmarathon „The Wild Beauty – 21K“ rund 6.500 Teilnehmende aus 37 Nationen, darunter etwa 1.000 Gäste aus dem Ausland.

„Gehen mit großer Energie in das zweite Jahr“

„Es ist uns ein starker Einstieg gelungen, über den wir uns sehr freuen. Wir haben den Wörthersee Marathon in Österreich und darüberhinaus erfolgreich als außergewöhnliches Straßenlaufevent mit Landschaftserlebnis positioniert. Der Erfolg motiviert uns sehr und unterstreicht gleichzeitig das Potenzial, das in der Veranstaltung liegt“, erklärt Geschäftsführerin Kathrin Widu. Geschäftsführer Mario Theissl ergänzt: „Ab nun gibt es einen neuen Fixpunkt in der Marathonszene. Wir danken allen Partnern und Läufern und gehen mit großer Energie in das zweite Jahr.“

Individuelle Erfolge

Sportlich dominierten Kärntner Erfolge die Marathon-Premiere: Leon Fian gewann bei seinem Debüt in 2:34:39 Stunden, während Barbara Bischof mit einer persönlichen Bestzeit von 2:54:21 Stunden im Strandbad Klagenfurt triumphierte. Den Halbmarathon sicherten sich zwei EM-Teilnehmer: Eva Wutti setzte sich bei den Frauen in 1:15:34 Stunden durch, Andreas Vojta gewann das Herrenrennen auf dem anspruchsvollen Kurs in 1:04:55 Stunden.