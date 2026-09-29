Einbrecher-Alarm: Kärntner schliefen nichtsahnend im Obergeschoss

Während die Hausbesitzer im Obergeschoss schliefen, drangen zwei Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Bezirk Klagenfurt-Land ein. Erst als die Frau Geräusche hörte und sich bemerkbar machte, flüchteten die Täter.

Am Montagnachmittag, dem 28. September, kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bezirk Klagenfurt-Land. Zumindest zwei bislang unbekannte Täter gelangten laut Polizei durch eine unversperrte Balkontüre in das Gebäude.

Schmuck und Kaffeemaschine gestohlen

Die Eindringlinge dürften das Wohnzimmer und das Vorhaus durchsucht haben. Dabei stahlen sie eine Schmuckschatulle samt Inhalt sowie eine Kaffeemaschine. Besonders brisant: Währenddessen befanden sich die Hausbesitzer schlafend im Obergeschoss. Schließlich wurde die Frau durch Geräusche aus dem Erdgeschoss geweckt. Sie machte sich durch lautes Räuspern bemerkbar – daraufhin ergriffen die Unbekannten die Flucht.

Täter flüchteten Richtung Klagenfurt

Nach Angaben der Frau soll es sich bei den beiden Personen um einen Mann und eine Frau gehandelt haben. Sie liefen zu einem in der Nähe abgestellten dunklen Pkw und fuhren damit in Richtung Klagenfurt davon. Erst danach bemerkte die Familie, dass Wertgegenstände aus dem Haus fehlten, und verständigte die Polizei. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.