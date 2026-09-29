Verstärkung in Klagenfurt: Sechs neue Männer für die Feuerwehr

Branddirektor DI Herbert Schifferl freut sich über tatkräftige Verstärkung in seinem Team. Nach einem strengen Auswahlverfahren und Aufnahmetest konnten sich sechs junge Herren qualifizieren und starteten ihre sechsmonatige Ausbildung am 1. April bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

Training beendet

Ende September beendeten Bernhard Brunner, Fabian Köstinger, Niko Lutnik, Fabio Meidl, Andreas Schmid und Andreas Unterzaucher das Training und können auf eine beachtliche Ausbildung zurückblicken. Die gesamten sechs Monate waren für die Jungmänner nicht nur zeitintensiv, sondern auch körperlich sehr fordernd, vor allem da ein großer Teil der praktischen Ausbildung über die heißen Sommermonate durchgeführt wurde. Neben dem ganzen praktischen Training musste natürlich auch sehr viel theoretisches Wissen erlernt werden. Feuerwehrreferent Bürgermeister Christian Scheider gratulierte den neuen Florianis zur bestandenen Grundausbildung: „Herzliche Gratulation und alles Gute für den bevorstehenden Einsatzdienst, dass sie weiterhin so motiviert und fokussiert bleiben und nach jedem Einsatz wieder gesund und unfallfrei nach Hause kommen“, so Scheider.

Drei große Bereiche

Die Grundausbildung gliederte sich im Wesentlichen in die drei großen Bereiche Branddienst, technischer Dienst und Schadstoffdienst. „Durch die Grundausbildung sollte ein möglichst breites Spektrum jener Einsatzlagen abgedeckt werden, mit denen die Berufsfeuerwehr im täglichen Einsatzdienst konfrontiert werden kann“, erklärt Branddirektor DI Herbert Schifferl. Zusätzlich wurden zahlreiche Sonderausbildungen absolviert. Dazu gehörte unter anderem die Ausbildung für die Funktion als Anschläger bei Kraneinsätzen inkl. Kranschein, Staplerschein, Motorbootsausbildung inkl. Motorbootsschein für zukünftige Wasserdiensteinsätze sowie die Ausbildung zum Rettungsschwimmer.

Oktober

Mit 1. Oktober wechseln die neuen Kameraden in den regulären 24-Stunden-Wechseldienst der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Damit ist die Ausbildung aber bei weitem noch nicht abgeschlossen. Die vergangenen sechs Monate stellen die Grundausbildung und damit das notwendige Fundament für den Einsatzdienst dar. Die weitere Ausbildung erfolgt laufend im 24-Stunden-Dienst, wo das Erlernte weiter vertieft wird und mit jedem Einsatz natürlich auch weitere Erfahrungen dazu kommen. Zusätzlich folgen Fachausbildungen und Lehrgänge, wie z.B. ein Motorsägenlehrgang sowie laufende hausinterne Weiterbildungen. Ein ganz wichtiger und unverzichtbarer Faktor bei der gesamten Grundausbildung sind die Ausbildner. Ohne deren Einsatz wäre eine Ausbildung in diesem Umfang überhaupt nicht möglich gewesen. Neben der eigentlichen Ausbildung wurden Ausbildungsunterlagen erstellt, Ausbildungstage vorbereitet und organisiert sowie praktische Übungen aufgebaut und durchgeführt – und das neben dem Einsatzdienst. „Die Ausbildner standen den Jungmännern über die gesamten sechs Monate mit ihrer Erfahrung zur Seite und haben sehr viel Zeit in deren Ausbildung investiert. Dafür gebührt allen Beteiligten ein wirklich großes Dankeschön“, so Schifferl abschließend.