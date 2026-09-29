KMG-Linie A umgeleitet: Zwei Haltestellen in Klagenfurt entfallen

Am Freitag, dem 2. Oktober, kommt es im Netz der Klagenfurter Mobil GmbH (KMG) zu einer vorübergehenden Fahrplanänderung.

Wegen einer Einbahnregelung ist die St. Ruprechter Straße im Abschnitt zwischen Südring und Flatschacher Straße von 7 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr ausschließlich stadtauswärts befahrbar. Dies gaben die Stadtwerke Klagenfurt am Dienstag bekannt.

©Stadtwerke Klagenfurt Ein Blick auf die Umleitung.

Zwei Haltestellen werden ausgelassen

Für Busse der Linie A mit Fahrtrichtung Hauptbahnhof ist in diesem Zeitraum eine Umleitung eingerichtet. Die Strecke führt von der St. Ruprechter Straße über den Südring und die Kirchengasse zur Flatschacher Straße. Aufgrund der Wegführung können die zwei stadteinwärtigen Haltestellen Erich-Opitz-Weg und Ebenweg nicht bedient werden.