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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Shuttlebus beim Wörthersee-Stadion.
Für Busse der Linie A mit Fahrtrichtung Hauptbahnhof wird eine Umleitung eingerichtet.
Klagenfurt
29/09/2026
Routenänderung

KMG-Linie A umgeleitet: Zwei Haltestellen in Klagenfurt entfallen

Am Freitag, dem 2. Oktober, kommt es im Netz der Klagenfurter Mobil GmbH (KMG) zu einer vorübergehenden Fahrplanänderung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Wegen einer Einbahnregelung ist die St. Ruprechter Straße im Abschnitt zwischen Südring und Flatschacher Straße von 7 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr ausschließlich stadtauswärts befahrbar. Dies gaben die Stadtwerke Klagenfurt am Dienstag bekannt.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Umleitung.
©Stadtwerke Klagenfurt
Ein Blick auf die Umleitung.

Zwei Haltestellen werden ausgelassen

Für Busse der Linie A mit Fahrtrichtung Hauptbahnhof ist in diesem Zeitraum eine Umleitung eingerichtet. Die Strecke führt von der St. Ruprechter Straße über den Südring und die Kirchengasse zur Flatschacher Straße. Aufgrund der Wegführung können die zwei stadteinwärtigen Haltestellen Erich-Opitz-Weg und Ebenweg nicht bedient werden.

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