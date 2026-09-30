„IT-Security“ ruft an – dann waren Tausende Euro weg

Wie die Polizei informiert, gab sich ein Unbekannter telefonisch gegenüber einem 51-jährigen Klagenfurter als IT-Security Mitarbeiter seiner Hausbank aus – seine Absichten waren schäbig. Auf diese Weise lockte er dem Mann nämlich seine Kontozugangsdaten heraus. „Durch mehrere Telefonanrufe im Verlauf des 29.9.2026 gelang es ihm, das Vertrauen des Opfers zu gewinnen und den Mann dazu zu bringen, seinen Anweisungen Folge zu leisten“, schildert die Polizei. Das böse Ende der Geschichte: Dem Klagenfurter wurde ein fünfstelliger Betrag abgebucht.