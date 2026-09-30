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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür bei Nacht.
Ein Klagenfurter wurde Opfer eines Einbruchdiebstahls.
Klagenfurt
30/09/2026
Einbruchsdiebstahl

Unbekannter schleicht in Haus: Goldschmuck und Bargeld weg

In Klagenfurt trieb am Dienstag ein dreister Dieb sein Unwesen. Ein Unbekannter schlich sich in ein Einfamilienhaus ein und machte fette Beute.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)
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Diesen Dienstag (29. September) wird ein Klagenfurter wohl nicht so schnell vergessen – aber nicht im positiven Sinne. Wie die Polizei berichtet, schlich sich im Laufe des Tages ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Bezirk Klagenfurt ein. Er durchsuchte das Haus und wurde fündig: Nach Angaben der Polizei stahl der Unbekannte Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Das Opfer ist ein 56-jähriger Klagenfurter.

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