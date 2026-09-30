Neuer Nahversorger in Klagenfurt eröffnet

Frische Lebensmittel, regionale Produkte und kurze Wege: In Klagenfurt wurde am Dienstag ein neuer SPAR-Supermarkt eröffnet. Damit bekommt der Stadtteil Wölfnitz eine neue Einkaufsmöglichkeit.

In Klagenfurt-Wölfnitz gibt es einen neuen Nahversorger: Am Dienstagabend (29. September) wurde der neue SPAR-Supermarkt in der Feldkirchner Straße 380 eröffnet. Geführt wird der Standort vom selbstständigen SPAR-Kaufmann Christopher Wadl und seinem Team. Im neuen Markt setzt man auf regionale Produkte und persönlichen Service. Bei der Eröffnungsfeier waren auch Vertreter aus Stadt und Land dabei. Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider erklärt:

Ein Geschäft wie dieses ist auch ein Ort der Begegnung, ein Stück Lebensqualität und ein wichtiger Partner für die Bevölkerung und die regionale Wirtschaft.“