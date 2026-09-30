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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau beim Einkaufen.
In Klagenfurt-Wölfnitz hat ein neuer SPAR eröffnet.
Klagenfurt
30/09/2026
SPAR

Neuer Nahversorger in Klagenfurt eröffnet

Frische Lebensmittel, regionale Produkte und kurze Wege: In Klagenfurt wurde am Dienstag ein neuer SPAR-Supermarkt eröffnet. Damit bekommt der Stadtteil Wölfnitz eine neue Einkaufsmöglichkeit.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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In Klagenfurt-Wölfnitz gibt es einen neuen Nahversorger: Am Dienstagabend (29. September) wurde der neue SPAR-Supermarkt in der Feldkirchner Straße 380 eröffnet. Geführt wird der Standort vom selbstständigen SPAR-Kaufmann Christopher Wadl und seinem Team. Im neuen Markt setzt man auf regionale Produkte und persönlichen Service. Bei der Eröffnungsfeier waren auch Vertreter aus Stadt und Land dabei. Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider erklärt:

Ein Geschäft wie dieses ist auch ein Ort der Begegnung, ein Stück Lebensqualität und ein wichtiger Partner für die Bevölkerung und die regionale Wirtschaft.“

Das Bild auf 5min.at zeigt Personen bei der Eröffnung eines neuen Spars.
© StadtKommunikation/Hude
Strahlende Gesichter bei der Eröffnung des neuen SPARs in Klagenfurt-Wölfnitz.
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