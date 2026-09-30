Gewalt frühzeitig erkennen: Experten geben in Ferlach Tipps

Wie lässt sich Gewalt frühzeitig erkennen – und wohin kann man sich wenden, wenn man selbst oder jemand im eigenen Umfeld Unterstützung braucht? Genau darum geht es am Freitag bei einem Gewaltpräventionstag in Ferlach.

Unter dem Motto „Stärke wächst, wo Gemeinschaft lebt. Mehr Wir. Weniger Gewalt.“ laden die „Lots on tour“ der Region Carnica Klagenfurt Umland am 2. Oktober von 16 bis 20 Uhr in den Veranstaltungssaal der Gemeinde in der Kirchgasse 5 in Ferlach.

Vorträge, Austausch und Workshop

Experten informieren in Vorträgen über verschiedene Bereiche der Gewaltprävention. Außerdem sind Diskussionsmöglichkeiten, persönliche Gespräche und ein interaktiver Workshop mit „securus“ vorgesehen. Besucher erfahren auch, welche Beratungs- und Unterstützungsstellen es für unterschiedliche Situationen gibt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten – egal ob Jugendliche und Eltern oder Vereine und Fachkräfte.

„wohin“ wird vorgestellt

Vorgestellt wird auch „wohin – der Kärntner Soziallotse“. Das kostenlose und vertrauliche Angebot hilft Menschen dabei, für ihre jeweilige Lebenssituation eine passende Beratungs- oder Unterstützungsstelle in Kärnten zu finden. Auf Wunsch ist die Beratung anonym. Die Hotline ist unter 0800 999 117 erreichbar.