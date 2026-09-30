Plötzlich bricht ein Mensch zusammen: Hier lernst du, was zu tun ist

Im Ernstfall können wenige Minuten entscheidend sein. Doch wie funktioniert eine Wiederbelebung eigentlich richtig? In den City Arkaden Klagenfurt kann man es am 16. Oktober selbst ausprobieren.

Was tun, wenn plötzlich ein Mensch zusammenbricht und nicht mehr normal atmet? Ein solches Szenario können Besucher am Freitag, dem 16. Oktober, in den City Arkaden Klagenfurt praktisch üben. Der Verein IN.PULS.KÄRNTEN lädt von 9 bis 18 Uhr zu einem Aktionstag rund um Wiederbelebung und den plötzlichen Herztod. Im Erdgeschoß zwischen Müller und Goldwelt können Interessierte selbst ausprobieren, wie eine Reanimation funktioniert und wie ein Defibrillator – kurz AED – eingesetzt wird.

Mitmachen erwünscht

Neben Reanimations- und AED-Trainings gibt es Blutdruckmessungen, Gesundheitsinformationen und interaktive Vorführungen. Vorgestellt wird außerdem das neue „ERC-GOAL-Session“-Projekt, das kurze und unkomplizierte Reanimationstrainings für Privatpersonen, Betriebe, Vereine und Organisationen ermöglichen soll. Medizinische Experten stehen außerdem für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Woche der Wiederbelebung

Der Aktionstag findet im Rahmen der europaweiten Woche der Wiederbelebung statt. Bei der vergangenen Ausgabe in den City Arkaden machten laut Veranstalter rund 250 Menschen aktiv bei den Übungen mit – darunter viele Jugendliche und Familien. Am selben Tag findet in den City Arkaden auch die große Jubiläumsabschlussfeier anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Einkaufszentrums statt. Daher rechnen die Veranstalter mit besonders vielen Besuchern.