Keime im Trinkwasser: Jetzt gibt Ferlach Entwarnung

Aufatmen in Ferlach: Nachdem die Stadtgemeinde am Montag wegen erhöhter Enterokokkenwerte vorsorglich zum Abkochen des Leitungswassers aufgerufen hatte, gibt es nun Entwarnung.

Das Trinkwasser in Ferlach muss nicht mehr abgekocht werden und kann von Mensch und Tier bedenkenlos konsumiert werden.

Das Trinkwasser in Ferlach muss nicht mehr abgekocht werden und kann von Mensch und Tier bedenkenlos konsumiert werden.

Vor einigen Tagen wurde die Bevölkerung in Ferlach dazu aufgefordert, das Leitungswasser vorsorglich abzukochen. Grund waren erhöhte Enterokokkenwerte. Am 30. September gab die Stadtgemeinde nun Entwarnung. Die neuerlichen Untersuchungen zeigen an sämtlichen Probestellen unauffällige Werte. Die Abkochempfehlung wurde daher aufgehoben.

Abkochempfehlung wegen Enterokokken

Bei regelmäßigen Kontrollen des Leitungswassers wurden kürzlich an vier Entnahmestellen in Ferlach erhöhte Enterokokkenwerte festgestellt. Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere Bereiche des Leitungsnetzes betroffen sind, sollten die Ferlacher ihr Wasser vor dem Trinken oder der Zubereitung von Speisen mindestens drei Minuten sprudelnd abkochen.

Leitungen wurden gespült

In den vergangenen Tagen wurden sämtliche betroffenen Leitungen gespült und weitere Wasserproben genommen. Deren Ergebnisse liegen mittlerweile vor: Alle untersuchten Probestellen sind unauffällig, teilt die Stadtgemeinde am Mittwoch mit. Damit kann das Leitungswasser ab sofort wieder ohne vorheriges Abkochen getrunken und zum Kochen verwendet werden. „Wir danken der Bevölkerung für ihr Verständnis und ihre Geduld. Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren raschen Einsatz“, erklärt Bürgermeister Christian Gamsler.