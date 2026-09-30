Spanischer Besuch: Erasmus-Student zu Gast im Klagenfurter Rathaus

Von der Sonnenküste Andalusiens an den Wörthersee: Für den 23-jährigen Manuel Domínguez Caballero beginnt in Klagenfurt ein neuer Lebensabschnitt. Der junge Spanier absolviert von Oktober 2026 bis Ende Februar 2027 im Rahmen des ERASMUS+-Programms sein Masterstudium „Information and Communications Engineering“ mit Schwerpunkt Robotics und KI an der Alpen-Adria-Universität. Am Mittwochvormittag wurde der Student von Klagenfurts Europareferent und Vizebürgermeister Patrick Jonke herzlich im Rathaus willkommen geheißen.

Stadt half bei der Wohnungssuche

Um Land und Leute bestmöglich kennenzulernen, suchte Manuel für seinen Aufenthalt gezielt nach einer Unterkunft – vorzugsweise bei einer Gastfamilie. Unterstützung erhielt er dabei vom Büro für Europäische und internationale Angelegenheiten der Stadt Klagenfurt. Inzwischen hat der 23-Jährige eine passende Bleibe in direkter Nähe zur Universität gefunden.

„Internationale Begegnungen bringen Menschen zusammen“

Bei dem Treffen im Rathaus informierte Jonke den Gast aus Spanien über die vielfältigen internationalen Kontakte der Landeshauptstadt. „Ich freue mich sehr, Manuel in Klagenfurt begrüßen zu dürfen. Internationale Begegnungen bringen Menschen zusammen und eröffnen neue Perspektiven“, betonte der Vizebürgermeister. Besonders junge Menschen profitierten von einem Auslandsaufenthalt: Sie erweitern Sprachkenntnisse, lernen andere Lebensweisen kennen und stärken damit auch das Verständnis für ein gemeinsames Europa. Zudem seien begeisterte Gäste aus aller Welt wichtige Botschafter für die Stadt Klagenfurt.