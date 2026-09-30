KAC gegen Milano: Wer holt sich heute den Sieg?

Fünf Siege aus fünf Spielen und Tabellenführung für den EC-KAC: Doch vor dem heutigen Topspiel gegen Milano heißt es: Goalie Sebastian Dahm fällt monatelang aus.

Die Rotjacken legten mit fünf Siegen aus den ersten fünf Partien den besten Saisonauftakt seit der Liga-Neugründung im Jahr 2000 hin. Am heutigen Mittwochabend (19.15 Uhr) wartet auf die Mannschaft von Cheftrainer Kirk Furey in der Heidi Horten-Arena der Tabellenzweite Milano Hockey Club. Der italienische Liganeuling reist nach vier Auswärtssiegen nach Klagenfurt. Während KAC-Stürmer Jan Muršak nach einer Erkrankung wieder fit ist, gibt es auch schlechte Nachrichten.

Saison-Aus für Sebastian Dahm

Sebastian Dahm erlitt beim Auswärtsspiel in Ljubljana eine schwere Unterkörperverletzung. Er muss operiert werden und fällt nach Vereinsangaben mehrere Monate aus. Stürmer Simeon Schwinger fällt etwa zwei Wochen aus. Dennoch gehen die Klagenfurter selbstbewusst in den Schlager: „Unsere Goalies waren bisher herausragend und unser Forecheck war ein Schlüsselfaktor. Wir dürfen Milano aber keinesfalls unterschätzen“, betont KAC-Stürmer Travis St. Denis mit Blick auf den stark gestarteten Aufsteiger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2026 um 16:07 Uhr aktualisiert