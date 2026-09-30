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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Polizisten im Einsatz beim Heiligengeistplatz in Klagenfurt
Ein 59-Jähriger bedrohte am Mittwochmorgen einen Buslenker in Klagenfurt.
Klagenfurt
30/09/2026
In der Früh

Schrecksekunde: 59-Jähriger bedrohte Busfahrer mit Schusswaffe

Polizeieinsatz am Mittwochmorgen in der Klagenfurter Innenstadt: Ein 59-jähriger Mann hat einen Buslenker bedroht und behauptet, eine Schusswaffe bei sich zu haben.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
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Am Mittwoch, dem 30. September 2026, kam es gegen 8.51 Uhr zu einem Polizeieinsatz in Klagenfurt. Bei der Polizei langte die Anzeige ein, wonach ein Buslenker von einem zunächst unbekannten Mann bedroht worden war. Der Verdächtige war anschließend zu Fuß in Richtung Heiligengeistplatz unterwegs.

Festnahme durch Polizeistreifen

Mehrere Polizeistreifen beteiligten sich umgehend an der örtlichen Fahndung. Der Verdächtige konnte kurz nach 9 Uhr in der Klagenfurter Innenstadt ausfindig gemacht und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 59-jährigen Mannes wurde allerdings keine Waffe aufgefunden.

Verdächtiger zeigt sich geständig

Der 59-Jährige zeigte sich bei der Vernehmung geständig, gegenüber dem Buslenker den Besitz einer Schusswaffe behauptet und diesem damit auch gedroht zu haben. Im Anschluss an die Amtshandlung wurde die Festnahme wieder aufgehoben. Der Mann wird nun wegen gefährlicher Drohung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

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