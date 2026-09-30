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Symbolfoto von 5min.at: Polizeiwache bei Nacht.
Unbekannte brachen in Klagenfurt mehrere Baucontainer auf und stahlen Geräte.
Klagenfurt
30/09/2026
Über Nacht

Einbruch in Klagenfurt: Unbekannte plünderten mehrere Baucontainer

Einbruch in der Nacht auf Mittwoch in Klagenfurt: Unbekannte Täter brachen auf einer Baustelle mehrere Container auf und stahlen Geräte. Der Schaden geht in die Tausende Euro.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)
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In der Nacht auf Mittwoch, dem 30. September 2026, kam es auf einer Baustelle in Klagenfurt zu einem Einbruch. Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Baustellengelände. Die Unbekannten brachen auf dem Areal mehrere Baucontainer auf und entwendeten daraus mehrere Geräte. Nach ersten Einschätzungen dürfte der Gesamtschaden mehrere tausend Euro betragen. Die Ermittlungen laufen.

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