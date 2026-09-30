Einbruch in Klagenfurt: Unbekannte plünderten mehrere Baucontainer

Einbruch in der Nacht auf Mittwoch in Klagenfurt: Unbekannte Täter brachen auf einer Baustelle mehrere Container auf und stahlen Geräte. Der Schaden geht in die Tausende Euro.

In der Nacht auf Mittwoch, dem 30. September 2026, kam es auf einer Baustelle in Klagenfurt zu einem Einbruch. Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Baustellengelände. Die Unbekannten brachen auf dem Areal mehrere Baucontainer auf und entwendeten daraus mehrere Geräte. Nach ersten Einschätzungen dürfte der Gesamtschaden mehrere tausend Euro betragen. Die Ermittlungen laufen.