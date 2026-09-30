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Bild auf 5min.at zeigt einen Screen.
Die digitalen Displays der Klagenfurter PSG schalten am 3. Oktober auf das Zivilschutz-Testsujet um.
Klagenfurt
30/09/2026
Am Samstag

Probealarm am 3. Oktober: Kärntner Screens warnen im Ernstfall

Wenn am Samstag, dem 3. Oktober, wieder österreichweit die Sirenen heulen, beteiligt sich erstmals auch der Kärntner Außenwerber PSG: Auf digitalen Screens wird das normale Programm für die Notfall-Warnung unterbrochen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, steht wieder der jährliche bundesweite Zivilschutz-Probealarm an. Heuer gibt es in Kärnten allerdings eine entscheidende Neuerung: Erstmals beteiligt sich auch die Klagenfurter PSG Poster Service GmbH an der Notfall-Aktion. Während des Tests wird das reguläre Werbeprogramm auf ausgewählten digitalen Außenwerbeflächen unterbrochen und durch ein einheitliches Notfall-Sujet ersetzt. Damit zeigt das Kärntner Unternehmen gemeinsam mit Branchengrößen wie Gewista, wie Werbedisplays im Ernstfall für die schnelle Information der Bevölkerung genutzt werden können.

Schnelle Warnung dort, wo Menschen unterwegs sind

Digitale Außenwerbung erreicht täglich Tausende Menschen auf Straßen, frequentierten Plätzen und im öffentlichen Raum. Im Anlassfall bieten diese Screens eine wertvolle Ergänzung zu Sirenen, Radio, Fernsehen oder Handy-Warnsystemen. Bei der morgigen Überprüfung steht vor allem die Technik im Mittelpunkt: Getestet wird, wie reibungslos sich die zentral vorgegebenen Warnhinweise auf den Kärntner Bildschirmen ausspielen lassen.

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