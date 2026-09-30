Tierischer Samstag: 5. Klagenfurter Tierschutztag am Neuen Platz

Ein Vormittag ganz im Zeichen unserer Vierbeiner: Am Samstag, dem 3. Oktober, verwandelt sich der Neue Platz in Klagenfurt in eine riesige Bühne für den 5. Klagenfurter Tierschutztag mit Suchhunden, Checkups und Tipps.

Tierschutzreferent Bürgermeister Christian Scheider, Gemeinderat Michi Gussnig und Alexandra Grunov von der K9 Pro Suchhundestaffel und „Willi“ freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher beim Klagenfurter Tierschutztag.

Tierschutzreferent Bürgermeister Christian Scheider, Gemeinderat Michi Gussnig und Alexandra Grunov von der K9 Pro Suchhundestaffel und „Willi“ freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher beim Klagenfurter Tierschutztag.

Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, geht von 9 bis 13 Uhr der Klagenfurter Tierschutztag bereits in seine fünfte Runde. Der Neue Platz verwandelt sich dabei in einen bunten Treffpunkt rund um den Schutz und das Wohl unserer zwei- und vierbeinigen Begleiter. Neben zahlreichen Informationsständen von Tierschutzorganisationen und Vereinen erwartet die Besucher persönliche Beratung, tierärztliche Checkups sowie Probierstände für tiergerechte Produkte.

Suchhunde starten Fahndung nach dem Bürgermeister

Auf der Eventbühne mitten am Platz ist für reichlich Action gesorgt: Gleich zum offiziellen Auftakt um 9 Uhr startet das Einsatzteam der Suchhundestaffel „K9 Pro“ eine Suchaktion nach Tierschutzreferent und Bürgermeister Christian Scheider. Auch die Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten zeigt in Demos, wie die Arbeit mit Rettungshunden funktioniert.

Insgesamt stehen fünf Vorführungen auf dem Programm:

Mindtraining & Kommunikation: Wauwau – move your dog zeigt das Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund.

Wauwau – move your dog zeigt das Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund. Fitness & Agility: Dogsport-Hundetraining präsentiert Bewegungs- und Fitnesstraining.

Dogsport-Hundetraining präsentiert Bewegungs- und Fitnesstraining. Abenteuerspielplatz: Das Therapiehunde Team Kärnten baut einen Geschicklichkeitsparcours auf.

Herzensangelegenheit für die Stadt

„Als großer Tierfreund ist mir der Klagenfurter Tierschutztag eine persönliche Herzensangelegenheit. Ich lade alle herzlich ein, vorbeizukommen und sich über den Schutz unserer Freunde zu informieren“, betont Bürgermeister Christian Scheider.