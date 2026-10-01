Trinkwasser im Fokus: Österreichs Wasserversorger tagen in Klagenfurt

Austragungsort der Werkleitertagung 2026 ist das Veranstaltungszentrum Lakeside Spitz. Verantwortliche sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Trinkwasserversorgungsunternehmen aus ganz Österreich kommen dafür in der Kärntner Landeshauptstadt zusammen.

Fachwissen und Erfahrungsaustausch

Auf dem Programm stehen praxisorientierte Fachvorträge und Erfahrungsberichte. Die Teilnehmer beschäftigen sich zudem mit aktuellen Herausforderungen für die Trinkwasserversorgung und wollen gemeinsam Lösungsansätze erarbeiten. Dabei bleibt es nicht bei der Theorie: Exkursionen führen die Fachleute unter anderem zum neuen Hochbehälter St. Martin sowie zur Prüf- und Inspektionsstelle der Stadtwerke Klagenfurt. Bürgermeister Christian Scheider begrüßte die Teilnehmer und verwies auf die Bedeutung der Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung. „Die Werkleitertagung ist ein wichtiger Treffpunkt für jene Menschen, die tagtäglich dafür sorgen, dass etwas für uns alle ganz Selbstverständliches funktioniert – dass Wasser in bester Qualität, sicher und zuverlässig aus dem Wasserhahn kommt“, so Scheider.

„Wie viel Fachwissen und Infrastruktur dahinterstehen“

Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser sei eine der zentralen Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Weil der Zugang zu Wasser im Alltag für die meisten Menschen selbstverständlich sei, werde der dafür notwendige Aufwand häufig kaum wahrgenommen. „Es wird oft vergessen, wie viel Fachwissen, Infrastruktur, laufende Kontrolle und vor allem Verantwortung dahinterstehen“, betont Scheider. Die ÖVGW versteht sich als unabhängige und freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Trinkwasserversorger. Im Wasserbereich zählt sie mehr als 314 Mitgliedsunternehmen. Gemeinsam mit Kooperationen auf Landesebene vertritt die Vereinigung nach eigenen Angaben mehr als 2.000 Wasserversorger. Diese versorgen rund 80 Prozent jener Menschen in Österreich, die ihr Trinkwasser über eine zentrale Versorgung beziehen.