Auf perfekten Start folgte bittere Niederlage für KAC

Die Siegesserie des KAC ist gerissen. Nach dem perfekten Saisonstart mussten sich die Rotjacken am Mittwochabend vor 3.590 Zuschauern in der Heidi Horten-Arena dem Milano Hockey Club mit 2:4 geschlagen geben.

Der Abend begann für die Klagenfurter Rotjacken schon denkbar ungünstig. Bereits in der dritten Minute brachte Greg McKegg die Gäste aus Italien im Powerplay mit 1:0 in Führung. Noch vor der ersten Pause erhöhte Nick Caamano auf 2:0. Auch im zweiten Drittel wollte der Puck für den KAC nicht ins Tor. Während Clemens Unterweger nur die Innenstange traf, stellte Blake McLaughlin auf der Gegenseite auf 3:0 für Milano.

KAC kämpft sich zurück

Im Schlussdrittel meldeten sich die KAC-Cracks aber zurück. Nick Petersen erzielte in der 48. Minute im Powerplay das 1:3, Daniel Obersteiner brachte den KAC sechs Minuten später sogar auf 2:3 heran. Die große Chance auf den Ausgleich folgte kurz darauf: Gleich zwei Mailänder mussten auf die Strafbank, der KAC spielte zwei Minuten lang mit fünf gegen drei. Trotz mehrerer guter Möglichkeiten wollte der dritte Treffer aber nicht fallen. Stattdessen machte Caamano 71 Sekunden vor Schluss mit seinem Treffer ins leere Klagenfurter Tor den 4:2-Endstand perfekt.

„Es fehlte heute die Effizienz“

Chancen waren an diesem Abend durchaus vorhanden. „Es fehlte heute die Effizienz, 64 Torschüsse und zwei Treffer, das reicht natürlich nicht“, bilanzierte KAC-Assistant-Coach Christoph Brandner. Positiv nahm er die Reaktion im letzten Drittel mit: „Wir haben gezeigt, dass wir in ein Spiel zurückkommen können, auch wenn es sich am Ende nicht mehr ausgegangen ist.“ Für den KAC war es damit nach dem starken Start die erste Niederlage der neuen Saison.