KAC in Bozen: Rotjacken wollen nach Dämpfer wieder punkten

Für den EC-KAC beginnt der volle Oktober-Spielplan mit einem Auswärtsduell. Am Freitagabend gastieren die Klagenfurter beim HC Bolzano. Nach der ersten Saisonniederlage am Mittwoch gegen Aufsteiger Milano Hockey Club wollen die Rotjacken in der Sparkasse Arena wieder anschreiben. KAC-Verteidiger Will MacKinnon: „Der Mittwoch war ein kleiner Rückschlag, der aber den guten Saisonstart nicht in den Schatten stellt. Wir spielen meiner Meinung nach sehr gutes Eishockey, auch gegen Milano kreierten wir richtig viel und hatten genügend Chancen, die Partie zu unseren Gunsten zu entscheiden. In dieser Liga gibt es gute Mannschaften, man steht in jeder Runde vor ganz eigenen Herausforderungen, wir setzen darauf, dass wir uns als Gruppe stetig weiterentwickeln und dementsprechend gut abschneiden.“

KAC führt die ICE Hockey League an

Trotz der jüngsten Niederlage führt Klagenfurt mit 15 von 18 möglichen Zählern nach fünf Siegen aus sechs Partien die Tabelle der win2day ICE Hockey League an. Auf fremdem Eis präsentierte sich die Mannschaft bisher treffsicher: Sowohl in Salzburg als auch in Ljubljana gelangen jeweils sieben Tore. In Bozen siegte das Team zuletzt drei Mal in Serie. Doch der Gegner aus Südtirol zeigt sich ebenfalls in Topform. Bozen feierte am Mittwoch einen 4:1-Erfolg in Salzburg und punktete als einziges Team der Liga in jeder Begegnung. Ihre einzige Niederlage erlitten sie nach Verlängerung in Graz.

Personalsorgen

Die Personallage bei den Rotjacken bleibt angespannt: Der zuletzt erkrankte Jan Muršak sieht sich mit einem Rückschlag konfrontiert. „Er musste den Morning Skate am Mittwoch abbrechen und verpasste in der Folge das Spiel gegen Milano“, heißt es vonseiten des Eishockeyclubs am Donnerstag. Mittlerweile wurde entschieden, dass er im weiteren Verlauf der Woche nicht in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren wird. Er fehlt damit ebenso wie Simeon Schwinger und die Langzeitverletzten Sebastian Dahm, Jacob Hudson und Fabian Hochegger.