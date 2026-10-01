Über eine Million Euro Passiva: Klagenfurter Immobilienfirma insolvent

Die Klagenfurter DBA Solution Projekt GmbH ist insolvent. Am Donnerstag wurde am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren über das Immobilienunternehmen eröffnet.

Nächster Insolvenzfall in der Immobilienbranche: Über das Vermögen der DBA Solution Projekt GmbH wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eingeleitet. Der Tätigkeitsbereich des Klagenfurter Unternehmens umfasste die Errichtung, Sanierung sowie den Kauf und die Vermietung von Immobilien.

Behördenverzögerungen als Insolvenzursache

Nach Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 führten verzögerte behördliche Genehmigungsverfahren zu deutlichen Mehrkosten. Zudem verstarb Ende August 2026 einer der beiden Geschäftsführer. „Er war für die finanziellen Belange zuständig“, teil der Alpenländische Kreditorenverband mit. Die Passiva betragen etwa 1,08 Millionen Euro, während die exakte Höhe des Vermögens erst im Zuge des Verfahrens eruiert wird. Rund sieben Gläubiger sind von der Pleite betroffen, Mitarbeiter gibt es hingegen keine. Der Geschäftsbetrieb wurde bereits Ende August 2026 eingestellt. Als Insolvenzverwalter agiert der Klagenfurter Rechtsanwalt Ferdinand J. Lanker. Gläubigerforderungen können ab sofort bis spätestens 16. November 2026 angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2026 um 15:33 Uhr aktualisiert