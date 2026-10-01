Weniger Flüge und Gäste: Weiter Turbulenzen am Flughafen Klagenfurt

Ein deutliches Minus bei Fluggästen und Flügen verzeichnete der Klagenfurter Flughafen im Sommer 2026. Die Opposition übt nun scharfe Kritik und fordert klare Strategien für die Zukunft.

Der Flughafen Klagenfurt verzeichnet bei den Fluggast- und Flugzahlen im Hochsommer deutliche Verluste. Laut der Zivilluftfahrtstatistik der Statistik Austria gab es in den Monaten Juli und August 2026 lediglich 368 Flüge – ein Minus von 23,5 Prozent gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres. Zeitgleich sank das Fluggastaufkommen um 13,0 Prozent auf 39.835 Passagiere. Das sorgt für Kritik.

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Opposition verlangt konkrete Pläne

„Die Landesregierung hat den Flughafen zurückgekauft, bleibt aber bis heute eine klare Strategie für seine Zukunft schuldig“, bemängelt etwa NEOS-Landessprecher Janos Juvan. Zurzeit würde extrem viel Steuergeld in dessen Betrieb fließen. Juvan fordert daher konkrete Pläne für neue Flugverbindungen und höhere Passagierzahlen. Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, sieht das ähnlich: „Seit Jahren hören wir dieselbe Geschichte: Es braucht nur noch einen Zuschuss, nur noch ein paar Millionen, nur noch ein paar Verbindungen, dann wird der Flughafen endlich florieren.“ Laut ihr brauche es stattdessen eher eine ehrliche Kosten-Nutzen-Debatte anstelle der nächsten Finanzspritze.

©Helge Bauer Am Foto: Janos Juvan ©Parlamentsdirektion/​Johannes Zinner Am Foto: Olga Voglauer

Konkrete Maßnahmen gefordert

FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer fragt sich ebenfalls: „Wo bleiben die Konzepte und Ideen für den Erhalt und die Wiederbelebung des Flughafens? Es ist höchste Zeit für Maßnahmen und Lösungen, um Kärnten als Tourismus- und Wirtschaftsstandort zu attraktiveren.“ Auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer pocht darauf, dass umgehend ein schlüssiges und transparentes Konzept für den gesamten Betrieb und die zukünftige Entwicklung des Kärnten Airports, kurz-, mittel- und längerfristig, vorgelegt werden soll: „Die SP/VP-Landesregierung ist gefordert, den Flughafen in eine gute Zukunft zu retten.“