Spendenaktion am Neuen Platz: Lebensmittel für Kärntner in Not gesucht

Im Rahmen der Initiative „Kilo gegen Armut“ sammelt die youngCaritas Kärnten am 22. Oktober 2026, von 9 bis 16 Uhr, haltbare Nahrungsmittel und Hygieneartikel für armutsbetroffene Kärntner. Wer helfen möchte, kann originalverpackte Waren zum Klagenfurter Neuen Platz bringen. Gesucht sind Reis, Essig, Öl, Kaffee, Tee, Konserven und haltbare Milch. Bei den Hygieneartikeln werden Seife, Duschgel, Deo, Rasierer, Rasierschaum, Handcremen sowie Frauenhygieneprodukte benötigt.

Aktion gegen Armut

Sammeln können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen aus Kindergärten, Schulen, Jugend- und Firmgemeinschaften. Eigene Sammelaktionen in Pfarren oder Bildungseinrichtungen sind nach Abstimmung mit der youngCaritas das gesamte Jahr über möglich. Theresa Kranabetter von der youngCaritas beschreibt den Nutzen der Verteilung: „Die Spenden helfen dort, wo selbst das Nötigste oft unerschwinglich ist: Über die Lebensmittelausgabestelle LEA werden sie direkt an armutsbetroffene Menschen weitergegeben, im Eggerheim werden sie für die täglichen Mahlzeiten wohnungsloser Menschen verwendet. Eine Klasse oder Jugendgruppe kann bereits mit wenigen Produkten pro Person viel bewirken. Wir laden junge Menschen, Pädagog*innen und Familien herzlich zum Mitsammeln ein.“