Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotolia.com
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb bricht bei Nacht in ein Haus ein.
Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen.
Klagenfurt
02/10/2026
Wertsachen weg

Unerwünschter Besuch: Einbrecher durchwühlten Wohnung in Klagenfurt

In Klagenfurt kam es am Donnerstagvormittag, dem 1. Oktober 2026, zu einem Einbruch: Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Erdgeschosswohnung einer 61-jährigen Frau ein.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Klagenfurt wurde am Donnerstag zum Schauplatz eines Einbruchs. Unbekannte verschafften sich am Donnerstagvormittag gewaltsam Zugang zu der Wohnung einer 61-jährigen Frau im Erdgeschoss. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten systematisch nach Barem und Wertsachen. Mit der Beute – der Wert konnte noch nicht näher beziffert werden – gelang den Einbrechern die Flucht. Beamte der Polizeiinspektion Annabichl haben die Ermittlungen aufgenommen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at