Unerwünschter Besuch: Einbrecher durchwühlten Wohnung in Klagenfurt

In Klagenfurt kam es am Donnerstagvormittag, dem 1. Oktober 2026, zu einem Einbruch: Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Erdgeschosswohnung einer 61-jährigen Frau ein.

Klagenfurt wurde am Donnerstag zum Schauplatz eines Einbruchs. Unbekannte verschafften sich am Donnerstagvormittag gewaltsam Zugang zu der Wohnung einer 61-jährigen Frau im Erdgeschoss. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten systematisch nach Barem und Wertsachen. Mit der Beute – der Wert konnte noch nicht näher beziffert werden – gelang den Einbrechern die Flucht. Beamte der Polizeiinspektion Annabichl haben die Ermittlungen aufgenommen.